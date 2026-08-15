Ataque ucraniano con casi 600 drones y misiles Flamingo golpean una fábrica que construye de cohetes Soyuz

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Ataque ucraniano con casi 600 drones y misiles Flamingo golpean una fábrica que construye de cohetes Soyuz
    En ls imagen se observan misiles Flamingo en la fábrica secreta de Fire Point en Ucrania, el lunes 18 de agosto de 2025. AP/Efrem Lukatsky

Medios ucranianos aseguran que misiles de crucero Flamingo lograron golpear las instalaciones de la fábrica estatal Progress, que construye los cohetes espaciales de la familia Soyuz

MOSCÚ- El ejército ucraniano lanzó casi 600 drones contra territorio ruso, donde alcanzó con un misil una zona industrial en la región de Samara, unos 850 kilómetros al sureste de Moscú, según informaron este sábado las autoridades locales.

“¡Estimados habitantes de la región de Samara! El enemigo ha realizado un ataque con misiles contra una zona industrial”, escribió Viacheslav Fedorischev, gobernador de Samara, en las redes sociales.

Horas después, precisó que “lo más importante es que no hay muertos. Todos fueron evacuados a tiempo (...). Dos personas tuvieron que recibir atención médica”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/ataque-con-drones-ucranianos-contra-la-ciudad-rusa-de-nizhnekamsk-deja-12-muertos-DE22735017

Otros canales independientes publican imágenes de testigos oculares en los que se ve cómo arden instalaciones en un polígono industrial, donde el objetivo del ataque serían fábricas militares.

Medios ucranianos aseguran que misiles de crucero Flamingo lograron golpear las instalaciones de la fábrica estatal Progress, que construye los cohetes espaciales de la familia Soyuz, donde se declaró un incendio.

Mientras, en la región de Moscú dos personas resultaron heridas, incluido un niño de 9 años en estado grave, debido a un ataque con drones, de los que nueve han sido derribados por las defensas antiaéreas.

Esos dos civiles se encontraban en su casa cuando el aparato no tripulado impactó contra el inmueble, aseguró Andréi Vorobiov, gobernador regional, en sus redes sociales.

Canales ucranianos también aseguran que fue golpeado un aeródromo militar en la región de Nizhni Nóvgorod, que acoge los aviones de combate MiG-31K, que son los que portan los misiles balísticos hipersónicos Kinzhal.

En total, las baterías antiaéreas rusas derribaron esta noche 598 drones ucranianos de ala fija sobre los cielos de 19 regiones y la anexionada península ucraniana de Crimea.

Según las autoridades rusas, al menos 201 civiles murieron en julio debido a los ataques ucranianos contra territorio ruso y las regiones ucranianas ocupadas por Moscú.

Mientras, el grupo independiente ruso Conflict Intelligence Team cifró en 634 el número de victimas civiles de ambos bandos en julio, de los que dos tercios serían ciudadanos ucranianos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ataques
Bombardeos
Drones

Localizaciones


Rusia

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
Técnicos e ingenieros de la NASA trabajan en la preparación del Telescopio Espacial Nancy Grace Roman en el Centro Espacial Kennedy de Florida.

¿Cómo el nuevo ‘ojo’ de la NASA podría revolucionará la actual visión del cosmos?
El calor puede favorecer la aparición de síntomas y crisis en el asma; agudizaciones, hospitalizaciones e incluso más muertes por EPOC.

Alertan neumólogos sobre los peligros del calor para los pulmones
Fotografía creada a través de la inteligencia artificial para ilustrar el trust eléctrico.

El regreso del ‘trust eléctrico’
true

Coahuila: Huachicol, ¿por qué sigue gozando de cabal salud?
Los accidentes recurrentes en Los Chorros han generado llamados para mejorar las condiciones de la carretera 57.

Pide Coparmex a la Federación atender puntos críticos en Los Chorros y la autopista Saltillo-Monterrey
Fichaje. El nuevo avance de ‘Avengers: Doomsday’ presentó imágenes de algunos de los héroes que participarán en la esperada producción de Marvel.

¡Desde la D23! Marvel reúne a sus héroes y X-Men en el nuevo avance de ‘Avengers: Doomsday’
El asesinato de César Gastélum puso en la lupa pública los crímenes contra los influencers, sobre todo en Sinaloa.

Asesinatos de influencers se concentran en Sinaloa y en últimos dos años: experto de la UAdeC
Senadores de Morena difundieron un comunicado en donde respaldan al hijo del expresidente López Obrador.

Reaparece senador acusado de narconexos para defender a Andy López