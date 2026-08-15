Ataque ucraniano con casi 600 drones y misiles Flamingo golpean una fábrica que construye de cohetes Soyuz

Horas después, precisó que “lo más importante es que no hay muertos. Todos fueron evacuados a tiempo (...). Dos personas tuvieron que recibir atención médica”.

“¡Estimados habitantes de la región de Samara! El enemigo ha realizado un ataque con misiles contra una zona industrial”, escribió Viacheslav Fedorischev, gobernador de Samara, en las redes sociales.

MOSCÚ- El ejército ucraniano lanzó casi 600 drones contra territorio ruso, donde alcanzó con un misil una zona industrial en la región de Samara, unos 850 kilómetros al sureste de Moscú, según informaron este sábado las autoridades locales.

Otros canales independientes publican imágenes de testigos oculares en los que se ve cómo arden instalaciones en un polígono industrial, donde el objetivo del ataque serían fábricas militares.

Medios ucranianos aseguran que misiles de crucero Flamingo lograron golpear las instalaciones de la fábrica estatal Progress, que construye los cohetes espaciales de la familia Soyuz, donde se declaró un incendio.

Mientras, en la región de Moscú dos personas resultaron heridas, incluido un niño de 9 años en estado grave, debido a un ataque con drones, de los que nueve han sido derribados por las defensas antiaéreas.

Esos dos civiles se encontraban en su casa cuando el aparato no tripulado impactó contra el inmueble, aseguró Andréi Vorobiov, gobernador regional, en sus redes sociales.

Canales ucranianos también aseguran que fue golpeado un aeródromo militar en la región de Nizhni Nóvgorod, que acoge los aviones de combate MiG-31K, que son los que portan los misiles balísticos hipersónicos Kinzhal.

En total, las baterías antiaéreas rusas derribaron esta noche 598 drones ucranianos de ala fija sobre los cielos de 19 regiones y la anexionada península ucraniana de Crimea.

Según las autoridades rusas, al menos 201 civiles murieron en julio debido a los ataques ucranianos contra territorio ruso y las regiones ucranianas ocupadas por Moscú.

Mientras, el grupo independiente ruso Conflict Intelligence Team cifró en 634 el número de victimas civiles de ambos bandos en julio, de los que dos tercios serían ciudadanos ucranianos.