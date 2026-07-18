Ataque ucraniano con drones contra regiones rusas deja nueve muertos y más de 60 heridos

RUSIA- Nueve personas murieron y más de otras 60 resultaron heridas en Rusia en ataques ucranianos de drones perpetrados durante la noche y más tarde el sábado, informaron autoridades rusas el sábado. Las fuerzas de Kiev continúan su implacable campaña aérea contra infraestructura energética y objetivos militares en el interior de Rusia, con el propósito de socavar el esfuerzo bélico de Moscú y hacer que la población sienta las consecuencias de la invasión total de Ucrania por parte del Kremlin, que se encuentra ya en su quinto año.

Dos enormes almacenes de Wildberries, el principal minorista online ruso, fueron impactados por aviones no tripulados ucranianos durante la noche, según autoridades rusas: uno fue en la localidad de Kotovsk, en la región de Tambov, a unos 360 kilómetros (cerca de 220 millas) de la frontera con Ucrania, y otro en la ciudad de Elektrostal, a unos 50 kilómetros (30 millas) al este de Moscú. Un dron ucraniano también impactó contra un depósito de petróleo en la ciudad de Noginsk, justo al norte de Elektrostal, causando un fuego y la evacuación de una maternidad próxima y un edificio residencial, indicó el gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobyov. Siete trabajadores del turno de noche murieron en el almacén de Kotovsk y otros 25 resultaron heridos, dijo el gobernador de la provincia de Tambov, Yevgeny Pervyshov. Un total de 37 personas resultaron heridas en la región de Moscú, indicó Vorobyov, agregando que una falleció más tarde en el hospital. Una persona más murió y otra resultó herida en un ataque ucranianos con drones contra la región rusa de Belgorod el sábado por la tarde, según autoridades locales.

Ambos almacenes se incendiaron, detalló la fundadora de Wildberries, Tatyana Kim, pero el fuego en Kotovsk ha sido extinguido. Imágenes y videos difundidos por medios online rusos mostraron un incendio en la instalación de Elektrostal, con enormes columnas de humo elevándose sobre ella. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo en una publicación en Telegram el sábado que ataques de largo alcance de las fuerzas de Kiev alcanzaron dos “importantes instalaciones logísticas en las regiones de Moscú y Tambov”.

“Estas instalaciones eran utilizadas por el agresor para suministrar componentes sancionados para la producción de drones y equipos de navegación”, escribió. Una instalación petrolera también fue impactada, dijo. En Elektrostal, restos de drones golpearon el edificio de un jardín de infancia, de acuerdo con Vorobyov, lo que causó un incendio que se ha sido sofocado. En la ciudad de Vladimir, a unos 180 kilómetros (más de 110 millas) al este de Moscú, un dron ucraniano impactó contra un edificio residencial y provocó un breve incendio, explicó el gobernador, Alexander Avdeyev. No hubo víctimas, agregó. Según Zelenskyy, las fuerzas de operaciones especiales del país también llevaron a cabo ataques contra objetivos en el mar de Azov y en territorio ocupado. El Estado Mayor de Ucrania mencionó en un comunicado el sábado un ataque contra un depósito de combustible en Noginsk que, indicó, abastece incluso a las fuerzas armadas rusas. También reportó haber alcanzado dos petroleros, dos grúas flotantes y un remolcador en los mares Negro y de Azov, apuntando que las embarcaciones eran utilizadas para transportar petróleo, combustible y mercancía militar. Por su parte, el ejército informó que atacó un buque patrulla del Proyecto 10410 Svetlyak en Kerch, que describió como la segunda embarcación de esa clase alcanzada en dos días, así como un puente ferroviario sobre el río Bila cerca de Sabivka, en la región ocupada de Luhansk, que dijo Rusia utiliza para la logística militar. En total, el Ministerio de Defensa de Rusia reportó que sus defensas antiaéreas interceptaron durante la noche 379 drones de Ucrania sobre 19 regiones rusas, además de sobre la península de Crimea, anexada ilegalmente, y los mares de Azov y Negro.