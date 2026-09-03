Ataques con drones ucranianos causaron caos en Rusia durante todo el verano, así trastocaron la vida de sus ciudadanos

MOSCÚ- Hubo largas filas en los surtidores de gasolina, lo que convirtió cada repostaje en una odisea. Se cancelaron, retrasaron o desviaron vuelos a destinos vacacionales. Se interrumpieron las compras online después de que centros de comercio electrónico fueron incendiados por drones zumbantes. Ha sido un verano difícil para los rusos: una temporada de turbulencias, frustración y ansiedad casi a diario. La guerra que el presidente Vladímir Putin desató contra Ucrania hace cuatro años y medio ha llegado a casa y es más difícil de ignorar. Enjambres nocturnos de drones cerraron aeropuertos rusos, golpearon refinerías de petróleo o incendiaron los almacenes de los gigantes minoristas Wildberries y Ozon.

En junio, julio y agosto, se interceptaron más de 43,300 drones ucranianos sobre Rusia y Crimea, la península ucraniana que Moscú se anexionó ilegalmente, según datos del Ministerio de Defensa recopilados por The Associated Press, aunque algunos claramente alcanzaron sus objetivos. En el mismo periodo del verano pasado, se interceptaron unos 7,700, indicó el ministerio. “Vivíamos una vida normal y, de repente, es así”, comenta la jubilada Margarita Terekhova, sobre tener que esperar en fila para llenar el tanque de su auto en Moscú, parte de la crisis nacional de combustible por ataques a refinerías que se prolongó hasta agosto. Mientras el calendario avanza hacia el otoño, la mayor conciencia de la guerra y sus consecuencias llega en un momento complicado para el Kremlin. Habrá elecciones parlamentarias del 18 al 20 de septiembre, las primeras desde el inicio de la guerra. Aunque hay pocas dudas sobre el resultado de una votación estrechamente controlada en la que figuran pocos candidatos opositores para la Duma Estatal, analistas señalan que aun así tiene potencial de volatilidad política.

“Las elecciones son un momento en el que la gente debería reflexionar sobre sí misma, el país, hacia dónde va y qué hacer al respecto”, explica Nikolay Petrov, investigador principal del Centro NEST, fundado por el magnate exiliado y figura opositora Mijaíl Jodorkovski. Incluso en un entorno estrictamente controlado, pueden ocurrir “cosas inesperadas, incómodas (y) dolorosas para las autoridades”, añadió Petrov. EL ÁNIMO DE RUSIA HA CAMBIADO El primer gran ataque del verano ocurrió el 3 de junio, cuando una terminal petrolera a las afueras de San Petersburgo fue alcanzada justo cuando allí comenzaba el foro económico emblemático de Putin. Desde entonces, Ucrania atacó refinerías, además de almacenes de Wildberries y Ozon, desde Moscú hasta Ekaterimburgo, en los montes Urales, y hasta Omsk, en Siberia.

Esa campaña intensificada, con una geografía ampliada y un número creciente de drones, conmocionó a los rusos, afirma Denis Volkov, director del principal encuestador independiente del país, el Centro Levada. Ucrania no ha revelado cuántos drones lanza, pero el presidente Volodimir Zelenskyy ha hablado de ampliar los ataques, a los que llama “sanciones de largo alcance”. Funcionarios en Kiev dicen que seguirán intentando presionar a Rusia para que ponga fin a la guerra, incluso mientras Moscú intensifica su bombardeo sobre Ucrania.

Los ataques se han mantenido como el tema más destacado durante dos meses este verano, le dijo Volkov a AP. Las redes sociales documentaron colas en gasolineras o viajeros varados por vuelos cancelados. Empresarios entre lágrimas contaron a sus seguidores que su inventario quedó destruido en los almacenes atacados. Imágenes de incendios masivos en refinerías y almacenes aparecieron en internet pese a las restricciones a la publicación de contenido que detalla los ataques. Aunque el impacto por los acontecimientos de este verano se ha atenuado desde entonces, señaló Volkov, existe una tendencia descendente de más largo plazo que los sociólogos han seguido desde el año pasado: el empeoramiento de la evaluación económica de Rusia y una caída en la aprobación de los principales políticos. La tradicionalmente alta aprobación de Putin ha bajado algo este año. Datos del Centro Levada la situaron en 76% en agosto, frente a 87% en septiembre de 2025. Chris Weafer, director general de la consultora Macro-Advisory Ltd., que trabaja en Moscú, dijo que hay más conciencia de la guerra y menos complacencia al respecto. “La gente se queja más, habla más”, afirmó, con un nivel llamativo de pesimismo, especialmente en la comunidad empresarial, sobre las perspectivas de que termine. RUMORES DE UNA POSIBLE MOVILIZACIÓN También parece haber nerviosismo alimentado por persistentes rumores de una movilización inminente de tropas, como la ampliamente impopular de septiembre de 2022, que reclutó a 300 mil hombres.