¡A cuidar la voz! Carlos Rivera pausa sus conciertos por lesión en las cuerdas vocales

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    ¡A cuidar la voz! Carlos Rivera pausa sus conciertos por lesión en las cuerdas vocales
    Carrera. Los seguidores del cantante en tres países tendrán que esperar hasta 2027 para reencontrarse con él en vivo. FOTO: CUARTOSCURO

El cantante deberá guardar un mes de reposo y sus presentaciones en Colombia, Guatemala y El Salvador fueron reprogramadas para 2027

Un cierre de año de mucha actividad es lo que tendría Carlos Rivera; sin embargo, luego de no continuar como investigador de la nueva temporada de ‘¿Quién es La Máscara?’, y ahora por cuestiones de salud, tuvo que cancelar algunos espectáculos en vivo fuera de México.

El exacadémico tendrá pendiente su encuentro con sus fanáticos de Colombia, Guatemala y El Salvador por una lesión en las cuerdas vocales que requiere reposo.

De acuerdo con el propio cantante, enfrenta una lesión en las cuerdas vocales desde hace un tiempo, por la que sus médicos le recomendaron guardar un mes de reposo para evitar complicaciones mayores.

¿QUÉ TIENE CARLOS RIVERA?

El cantante explicó que, aunque ha intentado cuidar su voz y continuar con sus presentaciones, seguir trabajando bajo estas condiciones podría agravar la lesión, por lo que decidió detener temporalmente sus actividades y permitir que sus cuerdas vocales tengan el tiempo necesario para recuperarse.

“Desde hace un tiempo vengo lidiando con una lesión en las cuerdas vocales. He hecho todo lo posible por cuidarme y seguir adelante con mis conciertos, pero ha llegado un punto en el que continuar así podría lastimarme aún más”, explicó el esposo de Cynthia Rodríguez.

El cambio de los shows será para 2027, lo que asegura la continuidad del canto y la relación de Carlos Rivera con sus fans.

“Por indicación de mis médicos, necesito hacer un mes de reposo para darle a mis cuerdas el tiempo necesario para recuperarse correctamente”, informó Rivera en un comunicado.

https://vanguardia.com.mx/show/vuelve-el-sol-luis-miguel-anuncia-nueva-gira-y-saltillo-cruza-los-dedos-HD23640766

Como consecuencia, las presentaciones programadas en Colombia, Guatemala y El Salvador fueron reprogramadas para 2027, mientras que los boletos adquiridos para las fechas originales serán válidos para los nuevos conciertos, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. (Con información de Reforma)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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