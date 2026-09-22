¡A cuidar la voz! Carlos Rivera pausa sus conciertos por lesión en las cuerdas vocales

Un cierre de año de mucha actividad es lo que tendría Carlos Rivera; sin embargo, luego de no continuar como investigador de la nueva temporada de ‘¿Quién es La Máscara?’, y ahora por cuestiones de salud, tuvo que cancelar algunos espectáculos en vivo fuera de México.

El exacadémico tendrá pendiente su encuentro con sus fanáticos de Colombia, Guatemala y El Salvador por una lesión en las cuerdas vocales que requiere reposo.

De acuerdo con el propio cantante, enfrenta una lesión en las cuerdas vocales desde hace un tiempo, por la que sus médicos le recomendaron guardar un mes de reposo para evitar complicaciones mayores.