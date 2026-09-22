¡A cuidar la voz! Carlos Rivera pausa sus conciertos por lesión en las cuerdas vocales
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El cantante deberá guardar un mes de reposo y sus presentaciones en Colombia, Guatemala y El Salvador fueron reprogramadas para 2027
Un cierre de año de mucha actividad es lo que tendría Carlos Rivera; sin embargo, luego de no continuar como investigador de la nueva temporada de ‘¿Quién es La Máscara?’, y ahora por cuestiones de salud, tuvo que cancelar algunos espectáculos en vivo fuera de México.
El exacadémico tendrá pendiente su encuentro con sus fanáticos de Colombia, Guatemala y El Salvador por una lesión en las cuerdas vocales que requiere reposo.
De acuerdo con el propio cantante, enfrenta una lesión en las cuerdas vocales desde hace un tiempo, por la que sus médicos le recomendaron guardar un mes de reposo para evitar complicaciones mayores.
¿QUÉ TIENE CARLOS RIVERA?
El cantante explicó que, aunque ha intentado cuidar su voz y continuar con sus presentaciones, seguir trabajando bajo estas condiciones podría agravar la lesión, por lo que decidió detener temporalmente sus actividades y permitir que sus cuerdas vocales tengan el tiempo necesario para recuperarse.
“Desde hace un tiempo vengo lidiando con una lesión en las cuerdas vocales. He hecho todo lo posible por cuidarme y seguir adelante con mis conciertos, pero ha llegado un punto en el que continuar así podría lastimarme aún más”, explicó el esposo de Cynthia Rodríguez.
El cambio de los shows será para 2027, lo que asegura la continuidad del canto y la relación de Carlos Rivera con sus fans.
“Por indicación de mis médicos, necesito hacer un mes de reposo para darle a mis cuerdas el tiempo necesario para recuperarse correctamente”, informó Rivera en un comunicado.
Como consecuencia, las presentaciones programadas en Colombia, Guatemala y El Salvador fueron reprogramadas para 2027, mientras que los boletos adquiridos para las fechas originales serán válidos para los nuevos conciertos, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. (Con información de Reforma)