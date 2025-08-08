Ataques israelíes con bípers explosivos deja muchas personas heridas y con cicatrices profundas

LÍBANO- Con la cabeza pesada por un resfriado, Sarah Jaffal se despertó tarde y caminó desganada hasta la cocina. El silencio del apartamento fue interrumpido por el zumbido desconocido de un localizador que estaba cerca de una mesa. Molesta pero curiosa, la joven de 21 años recogió el dispositivo perteneciente a familiar. Vio un mensaje: “Error”, luego “Presione OK”. TE PUEDE INTERESAR: ¿Detonación de bípers en Líbano y Siria violan las leyes internacionales? Activistas piden investigar Jaffal no tuvo tiempo de responder. Ni siquiera escuchó la explosión. “De repente todo se oscureció”, dijo. “Sentí que estaba en un remolino”. Estuvo entrando y saliendo de la conciencia durante horas, le salía sangre de la boca y sentía un dolor insoportable en las yemas de los dedos. En ese momento, el 17 de septiembre de 2024, miles de bípers distribuidos al grupo político paramilitar libanés, Hezbollah, estaban explotando en hogares, oficinas, tiendas y en las líneas del frente en todo Líbano, detonados remotamente por Israel. Hezbollah había estado lanzando cohetes hacia Israel casi a diario durante casi un año en solidaridad con los palestinos en Gaza. Después de años de planificación, Israel había infiltrado la cadena de suministro de Hezbollah, el aliado armado más poderoso de Irán en Oriente Medio. Utilizó empresas ficticias para vender los dispositivos manipulados a socios comerciales de Hezbollah en una operación destinada a interrumpir las redes de comunicación del grupo y dañar y desorientar a sus miembros. El ataque fue impactante en su alcance. Hirió a más de 3,000 personas y mató a 12, incluidos dos niños. Israel se jacta de ello como una muestra de su destreza tecnológica e inteligencia. El primer ministro Benjamin Netanyahu recientemente presentó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un pager dorado como regalo. Informes de derechos humanos y de Naciones Unidas, sin embargo, dicen que el ataque puede haber violado el derecho internacional, calificándolo de indiscriminado. Hezbollah, que también es un importante partido político chiita con una amplia red de instituciones sociales, ha reconocido que la mayoría de los heridos y muertos eran sus combatientes o personal. Las explosiones simultáneas en áreas pobladas, sin embargo, también hirieron a muchos civiles como Jaffal, quien fue una de las cuatro mujeres junto con 71 hombres que recibieron tratamiento médico en Irán. Hezbollah no ha dicho cuántos civiles resultaron heridos, pero dice que la mayoría eran familiares de miembros del grupo o trabajadores en instituciones vinculadas a Hezbollah, incluidos hospitales. Diez meses después, los sobrevivientes están en un camino lento y doloroso hacia la recuperación. Son fácilmente identificables: les faltan ojos, tienen rostros llenos de cicatrices, les faltan dedos en las manos, signos del momento en que revisaron los dispositivos zumbantes. Las cicatrices también los marcan como un probable miembro o dependiente de Hezbollah. ENTREVISTAS INUSUALES Durante semanas después del ataque, The Associated Press intentó contactar a los sobrevivientes, quienes se mantuvieron fuera del ojo público. Muchos pasaron semanas fuera del Líbano para recibir tratamiento médico. La mayoría en la hermética comunidad del grupo permaneció en silencio mientras Hezbollah investigaba la masiva brecha de seguridad.

La AP también contactó a Hezbollah y su asociación que trata a los afectados por los ataques para ver si podían facilitar contactos. El grupo, que lleva décadas en guerra con Israel, es también una de las facciones políticas más poderosas en Líbano: sus miembros ocupan casi el 10% de los escaños del Parlamento y dos puestos ministeriales. Tiene su propio aparato de seguridad y ofrece extensos servicios de salud, religiosos y otros servicios sociales y comerciales en el sur y este del Líbano y partes de Beirut. Un representante de la Asociación de Heridos de Hezbollah compartió con AP los contactos de ocho personas que expresaron su disposición a compartir sus historias. La AP los contactó de manera independiente, y seis aceptaron ser entrevistados. Incluían a Jaffal y otra mujer, dos niños de 12 años y dos hombres, uno un predicador, el otro un combatiente. Todos son familiares de funcionarios o combatientes de Hezbollah. Todos perdieron dedos. La metralla se alojó bajo su piel. Los hombres quedaron ciegos. Las mujeres y los niños perdieron cada uno un ojo, y el otro les quedó dañado. No hubo supervisores presentes, y tampoco hubo preguntas prohibidas. Algunos se negaron a responder preguntas sobre la identidad o el papel del propietario del bíper y los identificaban solo como familiares. TE PUEDE INTERESAR: A través de videos de rehenes israelíes desnutridos, aumenta la presión sobre Netanyahu para un alto el fuego Las horas de entrevistas ofrecieron una rara visión del costo humano del ataque. Los sobrevivientes describieron cómo los localizadores que zumbaban incesantemente explotaron cuando los recogieron, ya sea que presionaran un botón o no. Algunos dijeron que sus oídos aún zumban por la explosión. “He soportado tanto dolor que nunca imaginé que podría tolerar”, dijo Jaffal, una graduada universitaria. Los sobrevivientes expresaron su apoyo continuo a Hezbollah, pero reconocieron la brecha de seguridad. Culpan a Israel por sus heridas. Grupos de derechos han argumentado que el ataque fue indiscriminado porque los buscapersonas detonaron en áreas pobladas, y era casi imposible saber quién sostenía los dispositivos o dónde estaban cuando explotaron. El predicador, Mustafa Choeib, recordó que sus dos hijas pequeñas solían jugar con su bíper y a veces lo encontraba entre sus juguetes. La agencia de espionaje Mossad de Israel declinó comentar sobre las preguntas de AP sobre esas acusaciones. Funcionarios de seguridad israelíes han rechazado que el ataque fuera indiscriminado, diciendo que los bípers se vendieron exclusivamente a miembros de Hezbollah y que se realizaron pruebas para garantizar que solo la persona que sostenía el dispositivo resultara dañada. UN PUNTO DE INFLEXIÓN PARA HEZBOLLAH Los buscapersonas fueron el golpe de apertura en una campaña israelí que paralizaría a Hezbollah. El día después de las explosiones con los bípers, los walkie-talkies de Hezbollah detonaron en otro ataque israelí que mató al menos a 25 personas e hirió a más de 600, según el Ministerio de Salud del Líbano. Israel luego lanzó una campaña de ataques aéreos que mató al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y a cientos de otros militantes y civiles. La guerra terminó con un alto el fuego en noviembre de 2024. Nueve meses después, Israel sorprendió y debilitó a Irán con una campaña de ataques aéreos que apuntaron a sitios nucleares iraníes, altos funcionarios militares y símbolos del control de la República Islámica. Hezbollah, mientras tanto, ha quedado tambaleándose. Además del golpe militar, el grupo enfrenta la carga financiera y psicológica de miles que necesitan tratamiento médico a largo plazo y recuperación.

Los bípers son ampliamente vistos como obsoletos, pero eran una parte primordial de la red de comunicación de Hezbollah. Nasrallah había advertido repetidamente contra los teléfonos móviles. Israel podría rastrearlos fácilmente, dijo. Con los viejos localizadores descomponiéndose, el grupo ordenó nuevos. Israel vendió los dispositivos manipulados a través de empresas ficticias. Según un funcionario de Hezbollah, el grupo había ordenado 15.000 buscapersonas. Solo llegaron 8.000, y casi la mitad se distribuyeron a los miembros. Otros destinados al Líbano fueron interceptados en Turquía días después del ataque, cuando Hezbollah alertó a las autoridades allí.