A través de videos de rehenes israelíes desnutridos, aumenta la presión sobre Netanyahu para un alto el fuego

JERUSALÉN- Nuevas imágenes en las que se puede ver a los rehenes israelíes sumamente demacrados mientras permanecen retenidos en Gaza han horrorizado a la población de Israel y han aumentado la presión sobre el primer ministro Benjamin Netanyahu para alcanzar un alto el fuego con Hamás, incluso cuando su gobierno sopesa la posibilidad de una nueva expansión en un conflicto que se ha prolongado durante casi 22 meses.

Los videos que Hamás y el grupo miliciano Jihad Islámica dieron a conocer a finales de la semana pasada muestran a dos rehenes esqueléticos mientras suplican por sus vidas. En uno, Evyatar David dice que está cavando su propia tumba y habla sobre haber pasado varios días sin comer. En el otro, Rom Braslavski se retuerce de dolor mientras se le ve recostado en un sucio colchón y asegura que las heridas en su pie le impiden ponerse de pie.

The Associated Press no suele publicar videos de rehenes filmados bajo coacción, pero ha difundido breves extractos después de recibir el consentimiento de los familiares de los rehenes.

La difusión de los videos provocó que miles de israelíes salieran la noche del sábado a las calles para exigir un acuerdo de alto el fuego, en una de las mayores concentraciones de los últimos meses.

LAS SÚPLICAS DE UN PADRE

”Ves a tu hijo muriendo ante tus ojos y no puedes hacer nada”, dijo Ofir Braslavski, padre de Rom, el lunes desde su casa. “Te vuelve loco, es insoportable, no hay nada que puedas hacer”.

Braslavski dijo que Rom se ve mucho peor que en un video que los milicianos publicaron hace cuatro meses. “Allí, también se ve terrible, pero tenía esa esperanza en los ojos, donde sentía que aún iba a salir y que todo iba a estar bien”, declaró Braslavski. “Ahora, en el último video, se ve completamente apagado, como si estuviera esperando la muerte. Sus ojos están apagados, probablemente ya no quiere soportar este sufrimiento”.

Braslavski dijo que su hijo, quien trabajaba como guardia de seguridad en un festival de música en el sur de Israel cuando Hamás lanzó su ataque del 7 de octubre de 2023, suele ser un chico fuerte y despreocupado. El video dado a conocer la semana pasada, en el que se puede observar a su hijo mientras solloza y suplica por su vida, es la primera vez que lo ve llorar, afirma Braslavski.

Netanyahu señaló el lunes que esta semana convocará a su gabinete para discutir la manera en que Israel puede alcanzar su tres objetivos de guerra: derrotar a Hamás, traer de regreso a los rehenes y asegurar que Gaza ya no represente una amenaza para Israel. Pero sus planes de aumentar potencialmente las operaciones militares ha encontrado una fuerte oposición dentro de Israel, incluidas cartas de protesta de destacados líderes en materia de seguridad y figuras culturales.