Esperan vientos fuertes e inundaciones en Hawai por huracán Nolo; Polo se fortalece frente a México

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Esperan vientos fuertes e inundaciones en Hawai por huracán Nolo; Polo se fortalece frente a México
    Kenzielynn Kekoa (centro), de Hilo, Hawai, ayuda a su familia a llenar sacos de arena ante la cercanía del huracán Nolo, el 25 de septiembre de 2026, en Hilo, Hawai. AP

La preparación por parte de autoridades y ciudadanía para prevenir los riesgos una vez que impacten los huracanes son cruciales para evitar afectaciones graves

Se espera que las fuertes lluvias y los vientos intensos provoquen inundaciones repentinas y oleaje extremo en las islas hawaianas durante el fin de semana, cuando el huracán Nolo se acerca a zonas que aún se recuperan de tormentas anteriores.

Nolo se arremolinaba lentamente al sur de la Isla Grande de Hawai el sábado, con vientos máximos sostenidos de 165 km/h (105 mph). El vórtice de la tormenta se encontraba a unos 235 kilómetros (145 millas) al sur del punto más meridional de Hawai y podría intensificarse hasta convertirse en una tormenta potencialmente mortal y catastrófica durante el fin de semana.

https://vanguardia.com.mx/informacion/huracan-polo-y-lluvias-intensas-azotan-a-mexico-habra-calor-de-40-grados-y-vientos-fuertes-en-el-norte-LF23736937

Los meteorólogos advirtieron sobre posibles inundaciones y deslaves, y se esperaba que partes de la Isla Grande registraran acumulados de lluvia de hasta 51 centímetros (20 pulgadas). También se preveían lluvias intensas en las otras islas de Hawai.

“No salgan si no tienen que hacerlo, por el peligroso entorno de inundaciones, pero también por los vientos fuertes”, exhortó el viernes Michael Brennan, director del Centro Nacional de Huracanes. “Podemos sufrir la caída de árboles y líneas eléctricas”.

La organización humanitaria sin fines de lucro CORE y otros grupos pasaron la semana empacando y enviando suministros, como estufas de campamento y productos de higiene, por carga aérea desde Oahu hacia la Isla Grande para un centro comunitario de ayuda que ha estado activo desde el huracán Lala de agosto.

Los residentes aún se recuperan de Lala, que produjo lluvias intensas y vientos lo suficientemente fuertes como para arrancar de sus cimientos alrededor de 100 viviendas en la Isla Grande.

HAWAI SE PREPARA PARA NOLO

El presidente Donald Trump aprobó el viernes una declaración de emergencia para el estado de Hawai, autorizando a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias a coordinar asistencia de todo el gobierno federal y a proporcionar apoyo de financiamiento para medidas de emergencia.

Autoridades de Hawai pidieron a los residentes que prepararan kits de emergencia, y el gobernador emitió una proclamación de emergencia, activando a cientos de integrantes de la Guardia Nacional de Hawai.

Funcionarios del condado Hawai en la Isla Grande instaban a los residentes de zonas propensas a inundaciones a considerar refugiarse en los albergues que se están habilitando u otros lugares.

Hawaiian Electric, la principal empresa de servicios públicos del estado, informó que las cuadrillas que habían estado ayudando a restablecer la electricidad en Kauai tras el huracán Lowell de este mes regresaron a Oahu, Maui y la Isla Grande en preparación para la tormenta.

POLO SE FORTALECE FRENTE A COSTAS DE MÉXICO

Por su parte, México está bajo la amenaza del huracán Polo, que se dirige hacia la península de Baja California después de llevar condiciones de tormenta a la costa suroeste. Polo registraba vientos máximos sostenidos de 249 km/h (155 mph) el sábado, pero se espera que se debilite gradualmente antes de tocar tierra el lunes.

Uno de los poblados en la trayectoria prevista de Polo es San Juanico, una pequeña comunidad pesquera en la costa del Pacífico de Baja California, donde el acceso a necesidades básicas ya es inestable.

El pueblo sólo ha tenido electricidad de tiempo completo desde hace un par de años, y aun así sufre cortes frecuentes. Sin energía, los residentes no pueden refrigerar alimentos ni bombear agua. La gasolinera más cercana está tan lejos que el combustible se almacena y se vende desde tanques en el pueblo y con frecuencia se agota si hay alta demanda.

Gloriely Robles Meza, encargada de un pequeño hotel en el lugar, señaló que la comunidad siente que la han dejado sola para prepararse ante la tormenta sin ayuda de las autoridades.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cambio Climático
Clima
huracanes

Localizaciones


Estados Unidos
México

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
Entre sabor y tradición: Saltillo celebra el ‘Festival de la Paella’

Entre sabor y tradición: Saltillo celebra el ‘Festival de la Paella’
Bill Gates realizó el 26 de agosto de 2026 un extenso ensayo en el que argumentaba que el mundo no se está preparando para las perturbaciones que la IA.

Inteligencia artificial puede causar ‘mil millones de muertes’: Bill Gates
AHMSA y MINOSA aún no han sido vendidas tras la audiencia de subasta realizada este viernes.

Juzgado aclara: aún no se vende AHMSA; proceso de venta seguirá durante los próximos días
Descubre por qué el 30 de septiembre se regalan Hot Wheels

Descubre por qué el 30 de septiembre se regalan Hot Wheels
Los Padres de San Diego celebraron en Dodger Stadium su clasificación a los Playoffs de la MLB 2026, la tercera consecutiva para la franquicia.

Padres de San Diego están en Playoffs MLB 2026: ¿qué equipos ya amarraron la Postemporada?
Las 7 nuevas reglas para viajar en avión

Las 7 nuevas reglas para viajar en avión
La decoración otoñal que hayas puesto en tu hogar puede ser muy bien utilizada para dar un toque fantasmagórico.

Haz tu casa embrujada para Halloween con estas decoraciones de Amazon
Una mujer se lamenta al ver libros calcinados tras un incendio en el mayor mercado de libros del país, provocado por un ataque con misiles rusos, el 19 de agosto de 2026, en Kiev, Ucrania.

¿Por qué el futuro literario de Ucrania pende de un hilo?