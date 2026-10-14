Ataques rusos dejan tres muertos y un siniestro total para 600 mil ucranianos

Ataques rusos dejan tres muertos y un siniestro total para 600 mil ucranianos

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Miguel Sagnelli
por Miguel Sagnelli

El ataque con misiles y drones, que duró varias horas, tuvo como objetivo principal Kiev y Járkov

Internacional
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Los ataques rusos mataron a tres personas en Kiev y dejaron a cientos de miles de personas a oscuras durante la noche, según informaron las autoridades el miércoles, en un ataque que el presidente Volodymyr Zelensky calificó de “una ostentosa falta de respeto” a los esfuerzos de paz del presidente Trump .

El ataque con misiles y drones, que duró varias horas, tuvo como objetivo principal Kiev y Járkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, y dañó 30 instalaciones energéticas, declaró Zelensky. Añadió que al menos 600.000 personas se quedaron sin electricidad.

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Trump, que levantó la semana pasada las sanciones al diésel ruso en un intento por reducir los precios del combustible, un tema políticamente delicado, ha dicho que ambas partes acordaron detener los ataques contra la infraestructura energética, aunque ni Moscú ni Kiev lo han confirmado.

“El ataque fue totalmente deliberado y demostrativo en su magnitud; Rusia nunca antes había mostrado una falta de respeto tan ostentosa hacia Estados Unidos”, escribió Zelensky en X. “Rusia no considera contundentes las declaraciones del presidente estadounidense”.

El Ministerio de Defensa ruso anunció el miércoles que había atacado cuatro centrales eléctricas en Kiev y sus alrededores, y dos en Járkov, entre otros objetivos.

$!Rusia ha intensificado sus ataques contra ciudades ucranianas ante la llegada del invierno.
Rusia ha intensificado sus ataques contra ciudades ucranianas ante la llegada del invierno. AP

BAJA TASA DE INTERCEPTACIÓN DE MISILES

Ucrania informó haber derribado solo cuatro de 39 misiles, lo que refleja el debilitamiento de las defensas aéreas de Kiev contra misiles balísticos de alta velocidad y drones propulsados a reacción, en medio de una escasez de armas.

Rusia ha intensificado sus ataques contra ciudades ucranianas ante la llegada del invierno, mientras lucha en el campo de batalla, lo que ha generado temores de cortes generalizados de electricidad y calefacción en todo el país.

Por su parte, Ucrania ha intensificado sus ataques contra refinerías de petróleo y centros logísticos rusos en los últimos meses, en lo que considera una de las pocas maneras en que puede responder a más de cuatro años y medio de bombardeos rusos.

Los ataques rusos del miércoles también tuvieron como objetivo instalaciones ferroviarias estatales en cinco regiones de Ucrania, según declaró el primer ministro Sergii Koretskyi.

$!Una joven reacciona al ver su casa dañada tras el ataque con misiles rusos durante la noche en Kiev, Ucrania, el miércoles 14 de octubre de 2026.
Una joven reacciona al ver su casa dañada tras el ataque con misiles rusos durante la noche en Kiev, Ucrania, el miércoles 14 de octubre de 2026. AP

Trump culpa a los ataques ucranianos contra las refinerías de petróleo rusas del aumento en los precios del combustible, especialmente del diésel, que ha alcanzado precios récord desde que su guerra contra Irán interrumpió el suministro mundial de petróleo.

Fuentes han informado a otros medios de comunicación que Estados Unidos amenazó con cortar el suministro de inteligencia utilizado para la alerta temprana de ataques con misiles contra Ucrania a menos que Kiev deje de atacar las refinerías de petróleo rusas.

Zelensky había dicho anteriormente que Ucrania no había recibido ninguna advertencia de sus socios occidentales antes del ataque nocturno perpetrado en la capital.

Trump afirmó el martes que Washington seguía compartiendo información de inteligencia.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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