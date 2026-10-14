Ataques rusos dejan tres muertos y un siniestro total para 600 mil ucranianos

Los ataques rusos mataron a tres personas en Kiev y dejaron a cientos de miles de personas a oscuras durante la noche, según informaron las autoridades el miércoles, en un ataque que el presidente Volodymyr Zelensky calificó de “una ostentosa falta de respeto” a los esfuerzos de paz del presidente Trump . El ataque con misiles y drones, que duró varias horas, tuvo como objetivo principal Kiev y Járkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, y dañó 30 instalaciones energéticas, declaró Zelensky. Añadió que al menos 600.000 personas se quedaron sin electricidad.

Trump, que levantó la semana pasada las sanciones al diésel ruso en un intento por reducir los precios del combustible, un tema políticamente delicado, ha dicho que ambas partes acordaron detener los ataques contra la infraestructura energética, aunque ni Moscú ni Kiev lo han confirmado. “El ataque fue totalmente deliberado y demostrativo en su magnitud; Rusia nunca antes había mostrado una falta de respeto tan ostentosa hacia Estados Unidos”, escribió Zelensky en X. “Rusia no considera contundentes las declaraciones del presidente estadounidense”. El Ministerio de Defensa ruso anunció el miércoles que había atacado cuatro centrales eléctricas en Kiev y sus alrededores, y dos en Járkov, entre otros objetivos.

BAJA TASA DE INTERCEPTACIÓN DE MISILES Ucrania informó haber derribado solo cuatro de 39 misiles, lo que refleja el debilitamiento de las defensas aéreas de Kiev contra misiles balísticos de alta velocidad y drones propulsados a reacción, en medio de una escasez de armas. Rusia ha intensificado sus ataques contra ciudades ucranianas ante la llegada del invierno, mientras lucha en el campo de batalla, lo que ha generado temores de cortes generalizados de electricidad y calefacción en todo el país. Por su parte, Ucrania ha intensificado sus ataques contra refinerías de petróleo y centros logísticos rusos en los últimos meses, en lo que considera una de las pocas maneras en que puede responder a más de cuatro años y medio de bombardeos rusos. Los ataques rusos del miércoles también tuvieron como objetivo instalaciones ferroviarias estatales en cinco regiones de Ucrania, según declaró el primer ministro Sergii Koretskyi.