Corren al villano; Rams despiden a Harrison Mevis tras sus fallas ante Buffalo

El entrenador en jefe de los Rams, Sean McVay, no ocultó su molestia por el desempeño de los equipos especiales. Después del encuentro, calificó la actuación de las unidades encargadas de las patadas como inaceptable y afirmó que sus errores les costaron el partido. Sus palabras anticiparon los cambios que el equipo concretó menos de 24 horas después.

El defensivo de los Bills Greg Rousseau fue el responsable de bloquear el segundo intento, una jugada que cambió el rumbo del encuentro. Buffalo aprovechó la oportunidad para construir la ofensiva que terminó con un gol de campo de 45 yardas de Tyler Bass, con el que selló la victoria por 37-34.

La derrota ante Buffalo fue el golpe definitivo para Harrison Mevis, de 24 años, quien no pudo responder en dos momentos clave del partido. En el primer cuarto falló un intento de gol de campo de 50 yardas y, cuando los Rams tuvieron la oportunidad de ganar en tiempo extra, sufrió el bloqueo de una patada de 48 yardas.

DE UNA TEMPORADA SOBRESALIENTE A LA SALIDA

La salida de Mevis sorprende por el contraste con su desempeño de 2025. Durante aquella campaña, el pateador convirtió 12 de sus 13 intentos de gol de campo, para una efectividad del 92.3 por ciento, además de acertar sus 39 oportunidades de punto extra. También había demostrado capacidad para responder en situaciones de presión.

Sin embargo, la temporada 2026 presentó un panorama muy diferente. En sus primeros cinco partidos, Mevis consiguió únicamente cinco goles de campo en nueve intentos, una efectividad del 55.6 por ciento. Aunque convirtió los 14 puntos extra que intentó, sus fallos en las patadas de tres puntos terminaron por comprometer su continuidad con Los Ángeles.

La derrota frente a Buffalo agravó una situación que ya venía deteriorándose. Mevis había fallado otro intento en la Semana 4, contra Filadelfia, y su actuación ante los Bills terminó por confirmar que la franquicia necesitaba buscar una alternativa.

BLAKE GRUPE, LA NUEVA APUESTA DE LOS RAMS

Para ocupar su lugar, Los Ángeles incorporará a Blake Grupe, de 27 años, quien llega procedente del equipo de prácticas de los New York Jets. El pateador cuenta con experiencia en la NFL, principalmente con los New Orleans Saints, además de un paso por los Indianapolis Colts.

Grupe registra una efectividad de 81.9 por ciento en goles de campo a lo largo de su trayectoria en la NFL, de acuerdo con Reuters. Durante 2025 convirtió 18 de 26 intentos con Nueva Orleans y posteriormente acertó sus 11 oportunidades con Indianápolis. Estos últimos números le permiten llegar con argumentos para competir por la titularidad, aunque deberá adaptarse rápidamente a su nueva organización.

La decisión también refleja un problema que los Rams arrastran desde la campaña anterior. Tras la salida de Matt Gay, el equipo no ha conseguido estabilidad duradera en la posición. En 2025, Joshua Karty tuvo problemas con patadas bloqueadas y terminó fuera de la organización; Mevis llegó después y pareció resolver la situación, hasta que su rendimiento cayó esta temporada.

Con marca de 2-3 después de cinco semanas, Los Ángeles necesita corregir sus errores si pretende mantenerse en la pelea dentro de la Conferencia Nacional. La derrota contra Buffalo fue especialmente dolorosa porque el equipo tuvo la posibilidad de cerrar el partido antes de que los Bills consiguieran la victoria en tiempo extra.