Ucrania no recibió ninguna advertencia sobre los últimos ataques rusos contra Kiev, dice Zelensky

Zelensky no culpó directamente a ninguna nación ni líder por la falta de advertencia, pero sus comentarios se produjeron horas después de que surgieran informes de que el presidente Trump amenazó con dejar de compartir información de inteligencia con Ucrania y de vender armas a Europa para la defensa de Kiev si Ucrania no cesaba sus ataques contra la infraestructura energética de Rusia.

Los funcionarios ucranianos no recibieron ningún aviso previo de “nuestros socios” sobre el último ataque ruso contra objetivos civiles, dijo el presidente del país, Volodymyr Zelensky , a primera hora del martes, tras lo que describió como un ataque “particularmente vil”.

“La información de inteligencia sobre los lanzamientos de misiles balísticos rusos ayuda a salvar vidas, y este es uno de los asuntos más críticos. Esto es precisamente lo que ayuda a evitar que la gente muera: contar con una alerta temprana sobre misiles balísticos”, dijo Zelensky en X.

Zelensky afirmó que Rusia había atacado Ucrania con más de 100 armas desde el lunes por la noche. Entre los daños se encuentra un edificio residencial en la ciudad nororiental de Járkov, que quedó destruido, causando la muerte de cuatro personas a pesar de una operación de rescate que duró toda la noche, añadió.

Durante los cuatro años y medio de guerra, Rusia ha recurrido cada vez más a los ataques contra infraestructuras civiles, como las instalaciones energéticas, para privar a los ucranianos de electricidad, calefacción y agua corriente, con la esperanza de minar el apoyo público a la respuesta de Ucrania a la invasión a gran escala de Moscú.

Mientras tanto, Ucrania ha lanzado ataques contra instalaciones energéticas rusas, como refinerías de petróleo, a veces en pleno territorio ruso, a pesar de las peticiones de Trump para que se abstuviera de hacerlo.

El Financial Times y la CNN informaron el lunes que el Departamento de Estado y el Pentágono habían advertido a funcionarios ucranianos y europeos que la ayuda estadounidense cesaría si Kiev no frenaba sus ataques de largo alcance.

“Ucrania no ha llevado a cabo ataques contra refinerías de petróleo rusas ni contra el sector energético en general durante los dos días transcurridos desde que el presidente estadounidense anunciara un alto el fuego energético. Pero Rusia no hizo caso al presidente estadounidense», insistió Zelensky el martes”.

«Durante este tiempo, los rusos han atacado tanto nuestras instalaciones energéticas como nuestra infraestructura crítica, enviando señales absolutamente claras de que no tienen intención de abstenerse de atacar a Ucrania... Nuestra posición sigue siendo la misma: Ucrania está dispuesta a tomar medidas recíprocas para la desescalada, y se necesita una presión efectiva sobre Rusia para que esta se produzca. Las guerras terminan cuando el agresor se da cuenta de que no puede prolongarlas».

Ni los funcionarios rusos ni los medios de comunicación han informado de ataques ucranianos contra refinerías de petróleo desde que Trump anunció la tregua energética el domingo, dos días después de revelar que Estados Unidos importaría cientos de miles de toneladas de combustible diésel de Moscú en un intento por bajar los precios en las gasolineras.

El presidente declaró el lunes por la noche a los periodistas, en referencia al supuesto alto el fuego, que “ha habido violaciones por ambas partes” y exigió que tanto Zelensky como el presidente ruso Vladimir Putin encontraran una manera de “poner fin a esa guerra ridícula”.

“Este mes perdieron a 32.000 personas en esa guerra, y es ridículo”, dijo Trump al salir de la Casa Blanca rumbo a un mitin previo a las elecciones de mitad de mandato en Ohio. “Así que tienen que unirse y resolverlo”.

Además de los cuatro fallecidos en el edificio de apartamentos de Járkov, 41 personas resultaron heridas en la ciudad entre la noche del lunes y la madrugada del martes, según informó Zelensky.

Una mujer resultó herida en un ataque ruso contra una vivienda particular en el distrito de Darnytskyi de Kiev, según informó la administración militar de la ciudad, mientras que un dron ruso impactó contra un edificio residencial en la aldea de Murovane, cerca de la ciudad occidental de Lviv, durante un ataque matutino el martes, según declaró el alcalde de Lviv, Andrii Sadovyi.

Una persona murió en el distrito de Fastiv, en la región de Kiev, y al menos otras dos resultaron heridas en un ataque ruso en la zona, según informó Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar regional.

Según Oleksandr Koval, jefe de la administración militar regional de Rivne, un dron ruso también atacó un centro educativo en el centro de Rivne, en el noroeste de Ucrania, hiriendo a 14 personas.

El Ministerio de Defensa ruso declaró el martes en un comunicado que sus fuerzas lanzaron durante la noche “ataques coordinados utilizando armas de precisión terrestres y vehículos aéreos no tripulados contra instalaciones militares e industriales ucranianas, centros logísticos, infraestructura ferroviaria y portuaria, así como contra buques involucrados en el transporte de carga militar a Ucrania”.

El ministerio también informó que un buque de carga a granel que se dirigía al puerto de Mykolaiv con cargamento militar a bordo fue embestido en el estuario de los ríos Dniéper y Bug, en el Mar Negro.

El Ministerio de Defensa ruso anunció el martes que sus sistemas de defensa aérea derribaron durante la noche 604 drones ucranianos sobre regiones rusas y el mar de Azov.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, declaró que 417 drones atacaron la región de Moscú. La mayoría fueron derribados lejos de la costa, mientras que 65 fueron interceptados cuando se aproximaban a la capital rusa.

Una escuela, dos casas particulares y un coche resultaron dañados en el ataque perpetrado en la región de Kaluga, al suroeste de Moscú, según informó el gobernador Vladislav Shapsha.