Sheinbaum firma decreto que prohíbe a redes sociales el acceso de contenidos violentos a niños y adolescentes

La medida responde a una creciente preocupación por la exposición constante de niños y adolescentes a publicaciones que incitan a la violencia, así como a dinámicas de acoso y abuso sexual.

Durante La Mañanera del Pueblo de este miércoles 14 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la firma de un decreto que busca blindar el entorno digital para la infancia y juventud en el país.

La mandataria dejó en claro que la prioridad de su administración es garantizar espacios virtuales seguros para los usuarios más jóvenes.

TIENEN 30 DÍAS PARA AJUSTAR ALGORITMOS

Las grandes empresas tecnológicas solicitaron un margen de 30 días naturales a partir de la entrada en vigor para implementar las modificaciones técnicas pertinentes en sus interfaces. La mandataria explicó que las compañías aceptaron los lineamientos propuestos por la administración pública federal. Esta prórroga permitirá a los desarrolladores ajustar sus algoritmos y sistemas de verificación para cumplir con los estándares exigidos por el Estado mexicano.

No obstante, el Ejecutivo advirtió que la tolerancia tiene un límite claro en caso de omitir estas reglas. “Si vemos que no se está cumpliendo, entonces pasaríamos a una ley que también implicaría sanciones a las plataformas”, afirmó la presidenta. Con esta postura, el Gobierno establece un ultimátum para que la industria tecnológica asuma su responsabilidad social sin necesidad de recurrir a procesos punitivos inmediatos.

MEDIDAS OBLIGATORIAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS QUE DEBERÁN APLICAR LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS

El decreto contempla un paquete integral de herramientas operativas que cambiarán la experiencia de uso para los menores en internet. Por su parte, Luisa María Alcalde detalló que la normativa abarca a firmas internacionales como Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X y Huawei. Entre los requisitos principales destaca la verificación rigurosa de edad y la clasificación automática de publicaciones que contengan factores de riesgo.

De igual manera, el texto legal exige activar configuraciones de privacidad restringidas de manera predeterminada para las cuentas pertenecientes a menores de edad. Las empresas tendrán que habilitar controles parentales eficientes y canales directos para que los tutores o usuarios puedan denunciar y retirar contenidos inapropiados. También se establecen enlaces de comunicación inmediata con las autoridades para dar seguimiento a posibles delitos cometidos en el ciberespacio.

Aunque el marco inicial no contempla multas económicas, su cumplimiento tiene carácter obligatorio desde su publicación. Las plataformas digitales deberán reportar de manera detallada sus avances e informar sobre los mecanismos desarrollados al término del periodo fijado. La evaluación del informe determinará si el Estado requiere elevar estas disposiciones a rango de ley con penalizaciones formales.

REGULACIÓN DIGITAL Y EL FUTURO DE LA PROTECCIÓN A MENORES EN EL ESPACIO VIRTUAL

La presidenta señaló que las compañías deberán desarrollar los mecanismos necesarios para identificar y retirar contenidos relacionados con violencia, acoso y abuso sexual cuando puedan afectar a usuarios menores de edad. La medida busca frenar la viralización de tendencias peligrosas y proteger la integridad mental y física de los jóvenes. Con este paso, México se suma a las tendencias internacionales que exigen mayor autorregulación y rendición de cuentas a las grandes corporaciones informáticas.

Por su parte, Luisa María Alcalde precisó que el decreto será obligatorio, aunque inicialmente no contempla sanciones. Las plataformas tendrán 30 días naturales a partir de su entrada en vigor para documentar e informar las acciones implementadas. Este informe servirá como métrica oficial para determinar la efectividad de los controles y la disposición real de las firmas privadas para colaborar con la seguridad nacional.

La colaboración entre el sector público y las multinacionales del software marcará un precedente en la moderación de redes sociales dentro del país. Los padres de familia y especialistas en ciberseguridad mantendrán la atención puesta en los resultados que se entreguen al finalizar el plazo. El éxito de este decreto definirá si la autorregulación guiada es suficiente o si México dará el paso hacia un régimen de sanciones estrictas contra los gigantes tecnológicos.