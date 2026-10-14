Trump se burla de la tragedia de un hombre que murió por ataque de un tigre y publica un video en el que doma al animal

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    Trump se burla de la tragedia de un hombre que murió por ataque de un tigre y publica un video en el que doma al animal
    La familia de Chapman declaró el martes que su ser querido padecía una “enfermedad mental grave” y pidió a las autoridades locales que averiguaran por qué saltó al recinto de los tigres poco antes de su muerte. CAPTURA DE PANTALLA

El video manipulado mostraba entonces al presidente, vestido con un traje azul completo y corbata roja, persiguiendo al gran felino antes de forcejear juguetonamente con él y abrazarlo con fuerza

Trump publicó un video impactante generado por IA en el que se le veía persiguiendo, derribando y entablando amistad con un tigre siberiano, horas después de haber advertido a sus seguidores de Truth Social: “¡Nunca se metan con la naturaleza!”.

El martes por la tarde, el presidente publicó un video espeluznante en el que se ve a la bestia atacando mortalmente a William Chapman, de 23 años, en el parque de vida silvestre de Yorkshire, en Doncaster, Inglaterra, durante el fin de semana, acompañado de una advertencia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/pueblos-unidos-el-grupo-criminal-que-controla-16-municipios-de-morelos-OE24130709

Aproximadamente ocho horas después, Trump publicó el video manipulado, que comenzaba con él mismo en el suelo, en lugar de Chapman.

El vídeo manipulado mostraba entonces al presidente, vestido con un traje azul completo y corbata roja, persiguiendo al gran felino antes de forcejear juguetonamente con él y abrazarlo con fuerza.

El video generado por inteligencia artificial, que se publicó después de que el presidente terminara su discurso en un mitin previo a las elecciones de mitad de mandato en Alaska, no iba acompañado de ningún mensaje.

La familia de Chapman declaró el martes que su ser querido padecía una “enfermedad mental grave” y pidió a las autoridades locales que averiguaran por qué saltó al recinto de los tigres poco antes de su muerte.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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