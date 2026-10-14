Trump se burla de la tragedia de un hombre que murió por ataque de un tigre y publica un video en el que doma al animal

Trump publicó un video impactante generado por IA en el que se le veía persiguiendo, derribando y entablando amistad con un tigre siberiano, horas después de haber advertido a sus seguidores de Truth Social: “¡Nunca se metan con la naturaleza!”. El martes por la tarde, el presidente publicó un video espeluznante en el que se ve a la bestia atacando mortalmente a William Chapman, de 23 años, en el parque de vida silvestre de Yorkshire, en Doncaster, Inglaterra, durante el fin de semana, acompañado de una advertencia.

Aproximadamente ocho horas después, Trump publicó el video manipulado, que comenzaba con él mismo en el suelo, en lugar de Chapman. El vídeo manipulado mostraba entonces al presidente, vestido con un traje azul completo y corbata roja, persiguiendo al gran felino antes de forcejear juguetonamente con él y abrazarlo con fuerza.

El video generado por inteligencia artificial, que se publicó después de que el presidente terminara su discurso en un mitin previo a las elecciones de mitad de mandato en Alaska, no iba acompañado de ningún mensaje. La familia de Chapman declaró el martes que su ser querido padecía una “enfermedad mental grave” y pidió a las autoridades locales que averiguaran por qué saltó al recinto de los tigres poco antes de su muerte.