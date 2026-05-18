Ataques rusos dejaron un muerto y más de 30 heridos en Ucrania

Según informó Serhiy Lysak, jefe de la administración militar local, en la aplicación de mensajería Telegram, drones impactaron edificios residenciales, una escuela y un jardín de infancia en Odesa, importante puerto de exportación del Mar Negro.

Rusia lanzó drones, ataques aéreos y bombardeos contra Ucrania durante la noche, atacando ciudades como Odesa en el sur y Dnipro en el sureste, causando la muerte de una persona y dejando más de 30 heridos, según informaron funcionarios ucranianos el lunes.

Un niño de 11 años y un hombre de 59 resultaron heridos en el ataque, añadió.

Rusia atacó con misiles la ciudad de Dnipro, en el sureste de Ucrania, en un ataque separado, hiriendo a 18 personas, entre ellas dos niños, una niña de dos años y un niño de diez, según informó el gobernador regional, Oleksandr Hanzha, en Telegram.

En la región sureste de Zaporiyia, tres personas resultaron heridas tras los ataques ocurridos durante la noche, añadió el gobernador regional, Ivan Fedorov, en Telegram.

Los ataques en la región sureña de Jersón dejaron un muerto y nueve heridos, según informó el gobernador regional, Oleksandr Prokudin, en Telegram.

En Rusia, varios drones fueron derribados durante la noche sobre regiones como Rostov y Belgorod, en el sur del país, según informó la agencia de noticias Interfax, citando al Ministerio de Defensa.

Al menos cuatro personas murieron durante el fin de semana, tres de ellas en la región de Moscú, después de que Ucrania lanzara el mayor ataque nocturno con drones contra la capital rusa en más de un año, según informaron las autoridades el domingo.

Reuters no pudo verificar de forma independiente los informes sobre el campo de batalla. Ambas partes niegan haber atacado deliberadamente a civiles.