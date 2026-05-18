Ucrania afirma que un dron ruso atacó un barco chino, antes de la reunión de Putin con Xi

El buque KSL Deyang, que lleva a bordo una tripulación china, fue atacado cerca de la región de Odesa, según informó la Armada ucraniana en Telegram.

Un dron ruso atacó un buque de carga de propiedad china, según informó el lunes la Armada ucraniana, justo un día antes de que Vladimir Putin viajara a China para reunirse con Xi Jinping.

«Me pregunto qué motivó a los rusos a sacrificarse esta noche para patrullar un buque mercante chino en nuestro mar», se burló en Facebook Dymtro Pletenchuk, portavoz de la Armada ucraniana.

“No hubo víctimas, pero esto es algo nuevo. Se ha cometido un terrible error, camaradas”.

Según informó Turkiye Today, el buque, con bandera de las Islas Marshall, sufrió daños mínimos y su tripulación extinguió un incendio.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, confirmó el ataque al barco y afirmó: “Los rusos no podían desconocer qué buque se encontraba en el mar”.

“Rusia demuestra una vez más que sus ataques no solo representan una amenaza para Ucrania, sino que ahora también suponen un riesgo para sus socios más cercanos, cuyos barcos se encuentran en el Mar Negro”, declaró la Armada.

La visita de Putin a Pekín coincidirá con el 25 aniversario del Tratado de Amistad Sino-Ruso de 2001.

Moscú ha dependido en gran medida de Pekín para el comercio tras haber sido marginada por Occidente después de la invasión de Ucrania en 2022.

Cuando Putin visitó China en septiembre de 2025, Xi recibió a su homólogo como un “viejo amigo”. Putin también se dirigió a Xi como “querido amigo”.

Putin tiene previsto visitar Shenzhen en noviembre para la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico.

Su visita a China se produce apenas cuatro días después de que el presidente Trump concluyera su viaje a Pekín.

El viernes, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Putin “intercambiaría opiniones” con Xi sobre la visita de Trump.