Ataques rusos impactan sede del servicio de seguridad de Ucrania

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    Ataques rusos impactan sede del servicio de seguridad de Ucrania
    La guerra aérea entre Rusia y Ucrania se ha intensificado a medida que el conflicto se adentra en su quinto año desde la invasión de Moscú a su vecino. AP.

Por otro lado depósitos de petróleo rusos han sido incendiados por parte de las fuerzas ucranianas

KIEV.-Un dron ruso impactó la sede del servicio de seguridad de Ucrania en el centro de Kiev, informó el viernes el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy antes de las conversaciones diplomáticas con funcionarios estadounidenses para poner fin a la guerra.

Zelenskyy escribió en Telegram que el jefe interino de seguridad, Oleksandr Poklad, le informó sobre una respuesta a los ataques de Rusia.

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La sede del servicio de seguridad, cerca de la histórica Catedral de Santa Sofía y hoteles internacionales, está entre las agencias que llevan a cabo operaciones ofensivas dentro del territorio ruso.

Doce personas resultaron heridas en el ataque, afirmaron autoridades locales.

“El dron fue dirigido deliberadamente a la oficina central del SBU en ese edificio. Instruí a Poklad a responder de manera apropiada, significativa y, si es posible, en la misma medida a los rusos por este ataque”, señaló Zelenskyy.

El ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, calificó el ataque como una “gran escalada” que registrada al tiempo que las posibles conversaciones de paz cobraban impulso.

“Moscú lanzó este ataque durante un renovado impulso por la paz, dejando al descubierto su verdadero rechazo a la diplomacia”, escribió en una publicación en X.

DÉPOSITOS DE CRUDO INCENDIADOS

En Rusia, un ataque ucraniano con drones a gran escala golpeó la ciudad turística de Sochi, en el mar Negro, y el cercano distrito de Sirius, dijeron funcionarios regionales el viernes.

Agregaron que la ofensiva provocó un incendio en un depósito de petróleo, pero no dieron más detalles. Medios rusos reportaron que dos depósitos fueron impactados, con un incendio en Sochi y otro en Sirius.

Ucrania ha atacado repetidamente instalaciones petroleras que constituyen la columna vertebral de la economía rusa, uno de los mayores productores de energía del mundo.

La creciente presión económica y la frustración de la población han ido en aumento en Rusia tras meses de ofensivas ucranianos cada vez más intensas contra refinerías y centros de comercio electrónico que han causado interrupciones en todo el país.

Las andanadas llevaron a Putin el mes pasado a decretar que el Estado puede tomar temporalmente el control de instalaciones de infraestructura crítica si los propietarios privados no logran protegerlas de los ataques ucranianos con drones o no las reconstruyen después.

Analistas señalaron que la medida buscaba obligar a las empresas a pagar por su propia seguridad y a devolver al servicio los activos dañados, pese al costo.

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