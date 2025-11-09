Ataques ucranianos dejan sin luz y calefacción a dos ciudades importantes de Rusia

KIEV.- Dos importantes ciudades rusas cerca de la frontera ucraniana sufrieron interrupciones en el suministro de energía y calefacción tras recibir constantes ataques ucranianos.

El diplomático ucraniano de mayor rango acusó a Moscú de poner en peligro deliberadamente la seguridad nuclear, al afirmar que el enorme ataque de drones y misiles que lanzó Rusia el viernes alcanzó subestaciones que alimentan a dos plantas de energía nuclear.

De acuerdo a lo que se informó fue un ataque con drones el que causó apagones y cortes de calefacción temporales en partes de Vorónezh, dijo el gobernador regional Alexander Gusev.

Varios drones fueron bloqueados electrónicamente durante la noche sobre la ciudad, hogar de poco más de un millón de personas, lo que provocó un incendio en una instalación local de servicios públicos que fue rápidamente extinguido, indicó.

Fueron los Canales de noticias rusos y ucranianos quienes afirmaron en Telegram que el ataque tenía como objetivo una planta de energía térmica local.

Cabe destacar que un ataque con misiles el sábado también causó “daños severos” en los sistemas de energía y calefacción que abastecen a la ciudad de Bélgorod, informó el gobernador local Vyacheslav Gladkov a la mañana siguiente. Alrededor de 20.000 hogares se vieron afectados, señaló.

Por su parte el Ministerio ruso de Defensa dijo el domingo que sus fuerzas destruyeron o interceptaron 44 drones ucranianos sobre las regiones de Bryansk y Rostov en el suroeste de Rusia.

Las autoridades locales en la región de Rostov informaron el domingo sobre apagones de varias horas en la ciudad de Taganrog, hogar de unas 240.000 personas, los cuales atribuyeron a un cierre de emergencia en una línea eléctrica.

Ha sido por meses que ataques de largo alcance con drones de Ucrania a las refinerías rusas han tenido como objetivo privar a Moscú de los ingresos por exportación de petróleo que necesita para continuar la guerra.

Kiev y sus aliados occidentales afirman que Rusia trata de paralizar la red eléctrica ucraniana y negar a los civiles el acceso a calefacción, luz y agua corriente por cuarto invierno consecutivo.