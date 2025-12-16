¡Vaya sorpresa! México queda fuera de los Oscar... pero Del Toro y su Frankenstein sí avanzan

La emotiva y personal adaptación de ‘Frankenstein’, dirigida por Guillermo del Toro, confirmó su fuerza en la carrera rumbo al Oscar 2026 al aparecer en seis categorías dentro de la short list anunciada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, convirtiéndose en el único proyecto con sello mexicano que continúa con vida rumbo a las nominaciones. La cinta del realizador jalisciense avanzó en rubros clave como Casting, Cinematografía, Maquillaje y Peluquería, Música Original, Sonido y Efectos Visuales, colocándose entre las producciones más visibles y comentadas de la temporada de premios. En contraste, México quedó fuera de la categoría de Mejor Película Internacional, mientras que títulos como Pecadores —cinta de terror con temática vampírica— y la segunda parte del musical Wicked: Por Siempre lideraron las listas de proyectos preseleccionados. En la short list también figuran producciones de otros países como la española Sirât, la brasileña The Secret Agent y la argentina Belén.

OTRO ESCALÓN RUMBO AL OSCAR El fenómeno animado K-Pop Demon Hunters logró colocarse en la categoría de Canción Original con el tema Golden, que compite frente a No Place Like Home y The Girl in the Bubble, interpretadas por Cynthia Erivo y Ariana Grande para Wicked: Por Siempre. En el apartado de Casting, Frankenstein se mide con producciones como Wicked: For Good, Hamnet y Marty Supreme, mientras que en Cinematografía comparte espacio con propuestas visualmente ambiciosas como Nouvelle Vague, Train Dreams y Sirât.

The Academy Awards Shortlist is looking Golden. 💛 pic.twitter.com/vDuZRx8Bkv — Sony Pictures Animation (@SonyAnimation) December 16, 2025

En el terreno técnico, la obra de Del Toro vuelve a destacar en Maquillaje y Peluquería, una categoría especialmente afín a su universo creativo, frente a títulos como The Alto Knights, The Smashing Machine y Wicked: For Good. A ello se suma su presencia en Música Original, donde compite con producciones de gran escala como Avatar: Fuego y Ceniza, Tron: Ares y F1, además de la categoría de Sonido, en la que se enfrenta a pesos pesados como Mission: Impossible – The Final Reckoning y Superman.