¡Vaya sorpresa! México queda fuera de los Oscar... pero Del Toro y su Frankenstein sí avanzan

¡Vaya sorpresa! México queda fuera de los Oscar... pero Del Toro y su Frankenstein sí avanzan

Israel García
por Israel García

La Academia dio a conocer la short list rumbo al Oscar 2026, en la que destacó la cinta del cineasta tapatío

Show
/ 16 diciembre 2025
COMPARTIR

La emotiva y personal adaptación de ‘Frankenstein’, dirigida por Guillermo del Toro, confirmó su fuerza en la carrera rumbo al Oscar 2026 al aparecer en seis categorías dentro de la short list anunciada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, convirtiéndose en el único proyecto con sello mexicano que continúa con vida rumbo a las nominaciones.

La cinta del realizador jalisciense avanzó en rubros clave como Casting, Cinematografía, Maquillaje y Peluquería, Música Original, Sonido y Efectos Visuales, colocándose entre las producciones más visibles y comentadas de la temporada de premios.

En contraste, México quedó fuera de la categoría de Mejor Película Internacional, mientras que títulos como Pecadores —cinta de terror con temática vampírica— y la segunda parte del musical Wicked: Por Siempre lideraron las listas de proyectos preseleccionados. En la short list también figuran producciones de otros países como la española Sirât, la brasileña The Secret Agent y la argentina Belén.

OTRO ESCALÓN RUMBO AL OSCAR

El fenómeno animado K-Pop Demon Hunters logró colocarse en la categoría de Canción Original con el tema Golden, que compite frente a No Place Like Home y The Girl in the Bubble, interpretadas por Cynthia Erivo y Ariana Grande para Wicked: Por Siempre.

En el apartado de Casting, Frankenstein se mide con producciones como Wicked: For Good, Hamnet y Marty Supreme, mientras que en Cinematografía comparte espacio con propuestas visualmente ambiciosas como Nouvelle Vague, Train Dreams y Sirât.

En el terreno técnico, la obra de Del Toro vuelve a destacar en Maquillaje y Peluquería, una categoría especialmente afín a su universo creativo, frente a títulos como The Alto Knights, The Smashing Machine y Wicked: For Good.

A ello se suma su presencia en Música Original, donde compite con producciones de gran escala como Avatar: Fuego y Ceniza, Tron: Ares y F1, además de la categoría de Sonido, en la que se enfrenta a pesos pesados como Mission: Impossible – The Final Reckoning y Superman.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Un milagro! Revela Martha Higareda que casi muere por preeclampsia

VOTACIONES Y CEREMONIA

La votación para definir las nominaciones oficiales comenzará el 12 de enero de 2026 y concluirá el 16 de enero, mientras que los nominados a la 98ª edición de los Premios Óscar se anunciarán el 22 de enero de 2026.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 15 de marzo de 2026, cuando se conozcan a los ganadores en la gala más esperada de la industria cinematográfica. (Con información de EFE, Reforma y AP)

TEMAS
Cine
Espectáculos
Premios Oscar
Localizaciones
Estados Unidos
Personajes
Guillermo Del Toro
Organizaciones
Netflix
Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La Fiscalía General del Estado continúa el análisis de pruebas periciales y videográficas para esclarecer los hechos.

Fiscalía analiza videos tras muerte del empresario Sergio Verduzco; ‘todo el inmueble tiene cámaras’, asegura delegado
Esta noche se confirmó el deceso del empresario saltillense.

Muere Sergio Verduzco Rosán, empresario de Saltillo; fue encontrado con arma de fuego
Limones agrios en Morena

Limones agrios en Morena
true

AMLO y Sheinbaum, el rey y la reina del cash
Claudia Sheinbaum, de acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio, ha delatado que existe el temor de que el escenario en Chile se pueda repetir en México y Morena pierda electoralmente ante la falta de resultados.

Delata Sheinbaum preocupación ante desgaste de la 4T, advierte Riva Palacio tras derrota de la izquierda en Chile
Desde agosto de 2025, el acta de nacimiento certificada en línea en México solo podrá obtenerse mediante Llave MX.

Acta de nacimiento certificada... cómo realizar el nuevo trámite en línea usando la Llave MX
Conoce cómo registrar tu línea telefónica en el PANAUT y vincular tu número a la CURP para evitar la suspensión del servicio en México a partir de 2026.

¿Suspenderán mi línea si no registro mi celular en 2026?... cómo vincular mi número de teléfono a mi CURP
Luis Enrique recibió el reconocimiento al mejor entrenador tras conquistar la Champions League con el PSG.

Sin premio para Javier Aguirre en The Best 2025; Luis Enrique, Dembélé y Bonmatí, los grandes ganadores