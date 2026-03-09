Atrapa la guerra en Medio Oriente a miles de peregrinos musulmanes

YAKARTA- El caos provocado por la guerra en Medio Oriente en los viajes ha afectado a muchos de los musulmanes que se desplazaron a Arabia Saudí para la peregrinación de la umrah, que quedaron varados y buscando alternativas para regresar a casa. Otros tuvieron que cancelar por completo las visitas que tenían previstas. Para algunos de los que participaron en los rituales religiosos, la guerra que sacude la región ha empañado su experiencia de visitar los lugares sagrados del reino. TE PUEDE INTERESAR: Ante conflicto en Irán, los precios de la energía se disparan a niveles inéditos en años Hasta el jueves, más de 58,860 peregrinos indonesios estaban varados en Arabia Saudí, según el viceministro de hajj y umrah de Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak. El gobierno negocia con las autoridades saudíes y las aerolíneas para aliviar la carga financiera de los costos de hotel y vuelos para los afectados, agregó. El ejecutivo indonesio instó además a unas 60 mil personas más a demorar su viaje de umrah hasta abril por razones de seguridad. El portavoz del ministerio, Ichsan Marsha, calificó la situación como un “problema humanitario y logístico urgente”. Indonesia es el país con la mayor población musulmana del mundo. COSTO ECONÓMICO Y EMOCIONAL Zanirah Faris, una peregrina atrapada en Arabia Saudí, contó a la televisora indonesia iNews TV que su vuelo de regreso fue cancelado y se le reasignó otro programado para el 12 de marzo. Pidió al gobierno indonesio que ayude a los afectados, especialmente a quienes no pueden hacer frente a los costos adicionales que conllevan las demoras.

"No todo el mundo puede reservar estancias adicionales en un hotel", afirmó agregando que también hay un costo emocional. "Estoy decepcionada porque mis hijos me han estado esperando". Cientos de miles de indonesios viajan cada año a Arabia Saudí para los rituales de la umrah, especialmente durante el mes sagrado del ramadán. A diferencia del hajj, esta peregrinación puede realizarse durante todo el año. Además, unos 1,600 peregrinos malasios no podían tampoco abandonar el reino, informó el martes Mohamad Dzaraif Raja Abdul Kadir, cónsul general de Malasia en Yeda. La agencia nacional de noticias Bernama lo citó diciendo que los afectados se encontraban en buen estado. Su oficina abrió una sala de crisis que funciona las 24 horas para monitorear la situación y canalizar asistencia a los afectados, explicó. Malaysia Airlines anunció una reanudación temporal de los vuelos de regreso desde las ciudades saudíes de Yeda y Medina hasta el domingo. Por otro parte, el Ministerio de Exteriores de Malasia señaló que estaba trabajando con misiones diplomáticas, gobiernos regionales y aerolíneas para sacar a sus ciudadanos, incluyendo los peregrinos. Más allá de Oriente Medio, los aeropuertos del golfo sirven como centros neurálgicos críticos que conectan a viajeros que se dirigen a Europa, África y Asia. CAMBIOS ABRUPTOS Y REENCUENTRO FAMILIAR Maged Kholaif, un egipcio de 44 años, debía regresar a Kuwait desde Arabia Saudí el 28 de febrero, el día en que comenzó la guerra, pero su vuelo fue cancelado y reprogramado para días después. Fue un cambio abrupto con respecto a la positividad y espiritualidad en las que había estado inmerso durante la umrah, reconoció al tiempo que afirmó que fue "una sensación muy difícil".