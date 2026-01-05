Audiencia de Ovidio Guzmán para fijar fecha de sentencia se aplaza en Chicago

La audiencia de Ovidio Guzmán López ‘El Ratón’, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, en la Corte de Distrito Norte de Illinois, Chicago, ha sido pospuesta. Prevista originalmente para el 9 de enero, ahora ha sido programada para el 10 de julio ante la jueza Sharon Johnson Coleman. La audiencia tiene por objetivo establecer la fecha de sentencia de Ovidio Guzmán, luego de que se declarara culpable, tras llegar a un acuerdo con la justicia de Estados Unidos. La audiencia de julio de 2026 quedó programada para las 10:30 de la mañana, hora local. Se tenía previsto que en la audiencia se diera a conocer la fecha en la que se dictara la sentencia, tras declararse culpable de cuatro cargos. TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a Chávez Jr. con Ovidio Guzmán

ACUERDO CON EU Bajo el acuerdo alcanzado por Guzmán López, uno de los ‘Chapitos’, accedió a “proporcionar información completa y veraz en cualquier investigación y preparación previa al juicio, así como prestar testimonio completo y veraz en cualquier procedimiento penal, civil o administrativo”. El acusado se comprometió a “cooperar plena y sinceramente en cualquier asunto en el que un representante de la Fiscalía Federal para el Distrito Norte de Illinois, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de California, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York y la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (en conjunto, las “Fiscalías”) le solicite su cooperación”. TE PUEDE INTERESAR: Juez vincula a suegro y cuñado de Iván Archivaldo, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán: FGR Además, Ovidio se comprometió a pagar 80 millones de dólares, que se estima, obtuvo como producto de sus delitos. El gobierno de Estados Unidos acusa a Ovidio y sus hermanos de haber consolidado “un mayor control sobre el Cártel de Sinaloa”. DELITOS QUE ACEPTÓ ‘El Ratón’ se declaró culpable y aceptó los delitos de narcotráfico internacional y delincuencia organizada, así como admitió ser uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, además de las operaciones en la empresa criminal para traficar fentanilo y otras drogas a Estados Unidos.