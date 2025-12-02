Les declara EU la ‘guerra’: va por otros dos chapitos; celebra admisión de culpabilidad de Joaquín Guzmán López

WASHINGTON, EU.- La Administración Trump celebró este martes la admisión de culpabilidad por narcotráfico de Joaquín Guzmán López ante una Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, aunque advirtió que aún quedan pendientes de capturar dos de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quienes encabezan una facción del Cártel de Sinaloa.

Calificada como una “victoria” por la Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, la declaración de culpabilidad de Guzmán López se suma a la de su hermano Ovidio “El Ratón” Guzmán, ocurrida en julio pasado también ante una Corte Federal, por múltiples delitos relacionados con narcotráfico.

“La declaración de culpabilidad del hijo de El Chapo es una gran victoria contra el Cártel de Sinaloa y subraya la histórica y enérgica campaña de la Administración Trump para desmantelar las organizaciones terroristas que atacan al pueblo estadounidense”, afirmó Bondi en un comunicado.

La funcionaria reiteró que Guzmán López no recibirá ningún tipo de beneficio por haber secuestrado a Ismael “El Mayo” Zambada y entregarlo a las autoridades estadounidenses en 2024. Tras este nuevo golpe, señaló, el objetivo es capturar a sus medios hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.