Les declara EU la ‘guerra’: va por otros dos chapitos; celebra admisión de culpabilidad de Joaquín Guzmán López

México
/ 2 diciembre 2025
    Les declara EU la ‘guerra’: va por otros dos chapitos; celebra admisión de culpabilidad de Joaquín Guzmán López
    La admisión de culpabilidad de Joaquín Guzmán López fue celebrada por las autoridades norteamericanas. Foto: Especial

Fiscal General considera como una victoria proceso contra el chapito que entregó al Mayo Zambada; justicia anticipa va por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo

WASHINGTON, EU.- La Administración Trump celebró este martes la admisión de culpabilidad por narcotráfico de Joaquín Guzmán López ante una Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, aunque advirtió que aún quedan pendientes de capturar dos de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quienes encabezan una facción del Cártel de Sinaloa.

Calificada como una “victoria” por la Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, la declaración de culpabilidad de Guzmán López se suma a la de su hermano Ovidio “El Ratón” Guzmán, ocurrida en julio pasado también ante una Corte Federal, por múltiples delitos relacionados con narcotráfico.

TE PUEDE INTERESAR: Joaquín Guzmán López se declara culpable en EU; admite haber secuestrado a ‘El Mayo’

“La declaración de culpabilidad del hijo de El Chapo es una gran victoria contra el Cártel de Sinaloa y subraya la histórica y enérgica campaña de la Administración Trump para desmantelar las organizaciones terroristas que atacan al pueblo estadounidense”, afirmó Bondi en un comunicado.

La funcionaria reiteró que Guzmán López no recibirá ningún tipo de beneficio por haber secuestrado a Ismael “El Mayo” Zambada y entregarlo a las autoridades estadounidenses en 2024. Tras este nuevo golpe, señaló, el objetivo es capturar a sus medios hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

“Dos (Chapitos) cayeron. Nos faltan dos”, dijo Adam Gordon, fiscal del Distrito Sur de California.

El jefe de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrence Cole, también celebró la admisión de culpabilidad, aunque insistió en que seguirán persiguiendo a los líderes del Cártel de Sinaloa, organización que Estados Unidos clasificó como terrorista desde febrero de este año.

TE PUEDE INTERESAR: Adelantan audiencia para sentenciar a ‘El Mayo’ Zambada; será el 12 de enero de 2026

“La declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López representa otro golpe a las despiadadas operaciones del cártel. No nos detendremos hasta que estos narcoterroristas rindan cuentas y el pueblo estadounidense esté seguro”, afirmó Cole.

Guzmán López, de 39 años, se declaró culpable de un cargo de conspiración para el tráfico de drogas y otro de participación en una empresa delictiva continua, delitos por los que podría recibir una pena mínima de 10 años y máxima de cadena perpetua. Con información de Reforma

Temas


Justicia
Narcotráfico
Seguridad

Personajes


Joaquín Guzmán Loera
Joaquín Guzmán López

Organizaciones


Los Chapitos

