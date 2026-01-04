Año Nuevo violento: seis ejecutados en Sinaloa, cinco en Culiacán

CULIACÁN, SIN.- Con el inicio del nuevo año, la violencia continuó en Sinaloa con el reporte de seis personas asesinadas, cinco de ellas en distintos puntos de Culiacán, informaron autoridades y reportes locales. Entre las víctimas se encuentra una mujer, identificada como Mailett Yohana “N”, de 32 años.

La mujer fue privada de la vida por múltiples disparos cuando, de acuerdo con los primeros indicios, llegaba a su domicilio ubicado en la calle Rosendo Rodríguez, en la colonia Felipe Ángeles. Testigos señalaron que los agresores se desplazaban en una motocicleta, en la que lograron huir tras el ataque.

En otro hecho, sobre la carretera Culiacancito, a la altura de la comunidad de Bacurimi, cuatro hombres que viajaban en una camioneta Frontier blanca de cuatro puertas fueron atacados a balazos con armas automáticas por los ocupantes de otra unidad. En el lugar falleció uno de los ocupantes y, posteriormente, otro de los heridos murió en un hospital, sin que se dieran a conocer sus identidades.

Asimismo, Moisés “N”, de 52 años, quien había sido reportado como desaparecido el 2 de enero, fue localizado sin vida en calles de la zona residencial Chapultepec, en la capital del estado. Vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego y, al acudir elementos del Ejército, encontraron el cuerpo con impactos de bala.

Un quinto homicidio se registró sobre el bulevar Agricultores, en la parte sur de la ciudad, dentro de la colonia Ayuntamiento 85, donde un joven identificado como Samuel “N” fue asesinado a tiros por personas desconocidas que presuntamente viajaban en un vehículo, cuyas características no fueron precisadas.

La sexta víctima fue localizada en Mazatlán, en una de las calles de la colonia Tercera Ampliación de Urías. El cuerpo presentaba impactos de bala y no portaba identificación, por lo que fue trasladado al Servicio Médico Forense.

En todos los casos, peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento de las escenas y el levantamiento de indicios, mientras se integran las carpetas de investigación correspondientes para esclarecer los hechos. Con información de El Universal