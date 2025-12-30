Juez vincula a suegro y cuñado de Iván Archivaldo, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán: FGR

Un juez federal vinculó a proceso a Mario “N” y Mario Alfredo “N”, suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, presunto líder de “Los Chapitos” e hijo del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, detenidos recientemente en Jalisco y presuntamente relacionados con una organización criminal.

A los imputados también se les dictó prisión preventiva oficiosa, mientras terminan las investigaciones complementarias, en un plazo estimado de tres meses.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la determinación judicial se dio luego de que el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentara datos de prueba suficientes durante la audiencia inicial.

DETENCIONES DEL CUÑADO Y SUEGRO DE ‘EL CHAPITO’

Las detenciones derivaron de acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, realizadas por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en conjunto con la FGR.