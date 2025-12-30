Juez vincula a suegro y cuñado de Iván Archivaldo, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán: FGR

México
/ 30 diciembre 2025
    Juez vincula a suegro y cuñado de Iván Archivaldo, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán: FGR
    Un juez federal vinculó a proceso a Mario “N” y Mario Alfredo “N”, suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, presunto líder de “Los Chapitos”. CORTESÍA

La autoridad judicial dictó tres meses para que la Fiscalía General de la República termine las investigaciones complementarias

Un juez federal vinculó a proceso a Mario “N” y Mario Alfredo “N”, suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, presunto líder de “Los Chapitos” e hijo del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, detenidos recientemente en Jalisco y presuntamente relacionados con una organización criminal.

A los imputados también se les dictó prisión preventiva oficiosa, mientras terminan las investigaciones complementarias, en un plazo estimado de tres meses.

TE PUEDE INTERESAR: Cuñado y suegro de Iván Archivaldo Guzmán Salazar son detenidos en Zapopan

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la determinación judicial se dio luego de que el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentara datos de prueba suficientes durante la audiencia inicial.

DETENCIONES DEL CUÑADO Y SUEGRO DE ‘EL CHAPITO’

Las detenciones derivaron de acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, realizadas por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en conjunto con la FGR.

A Mario “N” se le imputan los delitos contra la salud en la modalidad de posesión simple de clorhidrato de metanfetamina, así como posesión de arma de fuego y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En el caso de Mario Alfredo “N”, se le atribuye su posible participación en delitos contra la salud por la posesión simple de clorhidrato de metanfetamina y fentanilo, además de posesión de armas de fuego y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

TE PUEDE INTERESAR: Dictan prisión preventiva oficiosa para suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán tras detención en Zapopan

La FGR reiteró que ambas personas se presumen inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

Temas


Crimen Organizado
Detenciones
Vinculación A Proceso

Organizaciones


FGR
Los Chapitos

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los hechos que encendieron el debate, transformaron la forma de ver las cosas y cambiaron las estructuras de una era, para dar paso al nuevo año 2026.

10 hechos que dispararon conversaciones y ecos de un cambio de era en el 2025

true

Tren Interoceánico: Será AMLO condenado por sus malas obras
Anuario 2025: Los hechos que marcaron el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum, entre los reflectores y las sombras en su primer año en el poder
Misión. Chris Hemsworth vuelve como Thor en un avance que deja ver el lado más humano y temeroso del ‘Dios del Trueno’.

¡Ahora con Thor! Estrena Marvel nuevo avance de ‘Avengers: Doomsday’

Saltillo 2025: Las 10 obras y proyectos que marcaron un antes y un después

Saltillo 2025: Las 10 obras y proyectos que marcaron un antes y un después
Consulta el calendario oficial SEP 2026 y conoce la fecha exacta del regreso a clases para kínder, primaria y secundaria tras las vacaciones decembrinas

Calendario oficial SEP 2026... ¿Cuándo regresan de vacaciones los estudiantes de kínder, primaria y secundaria?
Una recopilación de logros locales y regionales.

¡Brilló Saltillo en el espectáculo! 2025: el año del glamour, música, gastronomía y más
true

La desaparición del Paraíso