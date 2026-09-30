Aumenta la presión para que una mujer sea la secretaria general de la ONU por primera vez en sus más de 80 años de historia

NUEVA YORK- En un momento en que la lucha por la igualdad de género enfrenta una reacción adversa, aumenta la presión para que la próxima líder de Naciones Unidas sea una mujer por primera vez en sus más de 80 años de historia. Esta contradicción no pasa desapercibida para ONU Mujeres, la agencia que encara una ardua batalla para promover los derechos de las mujeres y las niñas, y para que las mujeres ocupen puestos de liderazgo en organizaciones internacionales, en gobiernos, en empresas, en el sector tecnológico y en el creciente debate sobre la inteligencia artificial.

Según el reciente “panorama de género” de la agencia, al ritmo actual se necesitarán 171 años para alcanzar la igualdad de género, un objetivo que la ONU se fijó inicialmente para 2015 y luego retrasó a 2030. También hay otros datos desalentadores: casi una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia sexual; casi una de cada cinco niñas se casa antes de los 18 años, y al ritmo de los últimos cinco años, la paridad de género en los parlamentos no se alcanzará hasta 2089. Tras años de avances, el liderazgo político de las mujeres también está perdiendo impulso, con seis de cada siete países aún dirigidos por hombres. Sarah Hendriks, una funcionaria de alto rango de ONU Mujeres, afirmó que la reunión anual de líderes mundiales, que acaba de concluir en el salón de la Asamblea General, “reflejó en gran medida un mundo dominado por los hombres, tanto en términos de representación como de contenido”. Celebró el “refuerzo desproporcionado” a la posibilidad de que una mujer sea la próxima jefa de la ONU, lo cual, según indicó, trasciende las regiones del mundo y divisiones políticas, y resultó “estimulante”.

“Esto no es solo una cuestión de simbolismo”, dijo a The Associated Press. “Es una cuestión de si la ONU refleja realmente la igualdad que le pide al mundo que defienda”. “No podemos pedir a los gobiernos que desmantelen las barreras al liderazgo de las mujeres mientras aceptamos esas barreras en nuestras propias instituciones”, sostuvo. “No podemos decirles a las empresas que rompan los techos de cristal mientras la ONU deja intactos nuestros propios techos”. SE HABLA MUCHO DE MUJERES Y OPORTUNIDADES, PERO ¿CUÁL ES LA REALIDAD? Durante la reunión de alto nivel de una semana que terminó el lunes, Hendriks señaló que los líderes señalaron que las mujeres “deben tener las mismas oportunidades de ocupar los cargos más poderosos del mundo, incluido este, y, de hecho, especialmente este”. Entre quienes se pronunciaron estuvo el presidente de Timor Oriental, José Ramos-Horta, coganador del Nobel de la Paz en 1996. Manifestó que, después de más de 80 años, “deberíamos tener la sabiduría suficiente y elegir a una mujer de integridad incuestionable”. Y el presidente de Botsuana, Duma Boko, lamentó “un capítulo inconcluso en la historia de esta organización”: que después de ocho décadas “Naciones Unidas aún no han sido dirigidas por una mujer como secretaria general”. Actualmente hay siete candidatos para reemplazar a António Guterres, cuyo segundo mandato de cinco años termina el 31 de diciembre. En la lista hay cuatro mujeres y tres hombres; la expresidenta de Chile Michelle Bachelet retiró su candidatura.

Dos mujeres, la jefa de comercio de la ONU, Rebeca Grynspan, de Costa Rica, y la embajadora de Guyana ante el organismo, Caroline Rodrigues Birkett, encabezaron la última encuesta informal en el Consejo de Seguridad, integrado por 15 miembros, el martes, con el jefe de la agencia nuclear, Rafael Grossi, muy cerca en tercer lugar. Grynspan obtuvo 10 votos a favor y tres en contra, mientras que Rodrigues-Birkett sumó seis y Grossi siete, según dos diplomáticos que hablaron bajo condición de anonimato porque la votación fue privada. Algunos diplomáticos dijeron que los resultados podrían animar a nuevos candidatos.