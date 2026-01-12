Trump se autoproclama ‘presidente en funciones de Venezuela’

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, publicó una foto donde se titula con el cargo “presidente en funciones de Venezuela”, donde afirma que lo asumió en enero, tras la detención del expresidente venezolano Nicolás Maduro.

En su cuenta en Truth Social, Trump publicó una imagen parecida a la que aparece en las de Wikipedia, con una foto y el cargo de “presidente en funciones vigente”, señala, desde enero de 2026.

TE PUEDE INTERESAR: Trump amenaza con bloquear la entrada de ExxonMobil a Venezuela

La imagen se publica en el contexto de la captura, la madrugada del sábado 3 de enero, de Nicolás Maduro, a quien fuerzas estadounidenses extrajeron para trasladar a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico en Nueva York, esto tras un operativo “con éxito un ataque a gran escala”

Desde entonces, Trump ha asegurado que Estados Unidos está “a cargo” de Venezuela y que el país sudamericano está “bajo su control” en los años por venir.

TE PUEDE INTERESAR: Tras acción militar en Venezuela, México teme ataque de EU: NYT