Trump se autoproclama ‘presidente en funciones de Venezuela’
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
El presidente estadounidense publicó una imagen parecida a la que aparece en las de Wikipedia
El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, publicó una foto donde se titula con el cargo “presidente en funciones de Venezuela”, donde afirma que lo asumió en enero, tras la detención del expresidente venezolano Nicolás Maduro.
En su cuenta en Truth Social, Trump publicó una imagen parecida a la que aparece en las de Wikipedia, con una foto y el cargo de “presidente en funciones vigente”, señala, desde enero de 2026.
TE PUEDE INTERESAR: Trump amenaza con bloquear la entrada de ExxonMobil a Venezuela
La imagen se publica en el contexto de la captura, la madrugada del sábado 3 de enero, de Nicolás Maduro, a quien fuerzas estadounidenses extrajeron para trasladar a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico en Nueva York, esto tras un operativo “con éxito un ataque a gran escala”
Desde entonces, Trump ha asegurado que Estados Unidos está “a cargo” de Venezuela y que el país sudamericano está “bajo su control” en los años por venir.
TE PUEDE INTERESAR: Tras acción militar en Venezuela, México teme ataque de EU: NYT
¿QUIÉN GESTIONA VENEZUELA SIN MADURO?
Según lo que han detallado, serán el secretario de Estado, Marco Rubio, y el de Guerra, Pete Hegseth, quienes gestionen la transición en Venezuela y quienes están en contacto con Delcy Rodríguez, designada por la Corte Suprema venezolana y quien juró como presidenta “encargada” de la nación.
Ante la lluvia de memes que colocan a Rubio en diferentes cargos, Trump reaccionó a uno que menciona al secretario de Estado como presidente venezolano. “Por mí está bien”, posteó el mandatario estadounidense.
TE PUEDE INTERESAR: ‘No estamos de acuerdo’... Trump preguntó a Sheinbaum su postura sobre Venezuela
“Venezuela está funcionando realmente bien. Estamos trabajando muy bien con el liderazgo”, declaró Trump a periodistas a bordo del Air Force One.
Al ser preguntado si planeaba reunirse con Rodríguez, quien era la vicepresidenta del presidente depuesto, Nicolás Maduro, Trump respondió: “En algún punto lo haré”.