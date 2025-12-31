Australia, Japón y Corea del Sur le dan la bienvenida al Año Nuevo 2026

Pero después del ataque antisemita en Bondi, en el que murieron 15 personas, ha habido una reflexión comprensible tanto por parte de los asistentes como de la policía sobre la celebración de un evento tan grande.

Más de un millón de personas celebraron el 2026 junto al agua, y los codiciados lugares para verlos se agotaron pronto.

El increíble espectáculo de fuegos artificiales del puerto de Sídney enorgulleció a Australia este año.

En las calles de Sídney se desarrolló lo que Chris Minns, primer ministro de Nueva Gales del Sur, describió como una “operación policial diferente”, con agentes fuertemente armados.

Estaban allí para garantizar la seguridad de la gente, afirmó, al tiempo que instaba a los asistentes a mostrar desafío disfrutando de la noche.

También hubo tiempo para la contemplación: a las 23:00 hora local, el puerto de Sídney quedó en silencio durante un minuto, con la multitud sosteniendo velas en memoria de las víctimas de Bondi. Y se proyectó una menorá judía sobre los pilones del Puente del Puerto.

El primer ministro Anthony Albanese, en su discurso de Nochevieja, reconoció la dificultad de celebrar.

La alegría que suele sentirse al comenzar el nuevo año se vio atenuada por la tristeza del año anterior, afirmó, y añadió que la respuesta a los sucesos del 14 de diciembre también mostró lo mejor del espíritu australiano, con toda su valentía y compasión.

Tokelau

La remota nación de Tokelau entró en el año 2026 hace unas horas, pero las celebraciones apenas comienzan.

Tokelau está formado por tres pequeñas islas del Pacífico y tiene una población de aproximadamente 1500 personas. Es tan remoto que se tarda unas 24 horas en llegar en barco a Samoa, el continente más cercano, y solo se puede hacer el viaje una vez cada dos semanas.

Para celebrar el año 2026, los isleños disfrutarán de una fiesta con sus familias el 1 de enero, me dice el funcionario del gobierno Aukusitino Vitale.

Los lechones que viven en la isla serán asados en un asador mientras que para la ocasión se importarán zanahorias, coles, manzanas y naranjas.

El 2 de enero, en las islas se juega tradicionalmente una partida de Kilikiti.

“Es como el críquet, pero con cien personas jugando”, explica Aukusitino. “A veces se extiende durante dos semanas con los partidos infantiles, femeninos y masculinos”.

Muchos isleños van a la iglesia en Año Nuevo y rezan para que haya buen tiempo ya que es temporada de ciclones, añade.

Si bien es muy remota, la isla logra mantenerse bien conectada a través de Internet y varios residentes ahora usan Starlink, la red de Internet de alta velocidad administrada por Space X de Elon Musk.

Japón y Corea del Sur dan la bienvenida al 2026

Realizan en ambos países ceremonias tradicionales de toque de campana en sus capitales.

Sin embargo, un evento de cuenta regresiva en Tokio en la principal estación de trenes de la ciudad, en el barrio de Shibuya, ha sido cancelado debido a preocupaciones de seguridad por sexto año consecutivo.

Mientras tanto, en Seúl -y en todo el este y sudeste de Asia- la gente también celebrará el Año Nuevo Lunar en febrero de 2026.