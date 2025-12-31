Xi Jinping promete reunificar China y Taiwán en su discurso de Año Nuevo

Internacional
/ 31 diciembre 2025
    Xi Jinping promete reunificar China y Taiwán en su discurso de Año Nuevo
    El presidente chino, Xi Jinping, dijo en su mensaje de Nochevieja que China “abrazó al mundo con los brazos abiertos”. AP
Miguel Sagnelli
por Miguel Sagnelli

La reunificación “es imparable”, afirma el presidente chino, un día después de la conclusión de intensos ejercicios militares

El presidente de China, Xi Jinping, prometió reunificar China y Taiwán en su discurso anual de Nochevieja en Beijing.

Al hablar al día siguiente de la conclusión de intensos ejercicios militares chinos en Taiwán, Xi dijo: “La reunificación de nuestra patria, una tendencia de estos tiempos, es imparable”.

China reclama a Taiwán , una isla autónoma, como parte de su territorio y ha prometido desde hace tiempo anexarla, utilizando la fuerza si fuera necesario.

La inteligencia estadounidense está cada vez más preocupada por las crecientes capacidades de las fuerzas armadas de China para lanzar un ataque de ese tipo si Xi decide que es el momento adecuado.

El lunes y el martes, el Ejército Popular de Liberación de China lanzó ejercicios militares con fuego real en los alrededores de Taiwán, simulando un bloqueo de los principales puertos y enviando a su armada, fuerza aérea, fuerza de cohetes y guardia costera para rodear la isla principal de Taiwán. Los ejercicios, denominados “Misión Justicia 2025”, se acercaron más a Taiwán que los ejercicios anteriores y contaron con la participación de al menos 89 aviones de guerra, la cifra más alta en más de un año.

Los analistas esperaban que los ejercicios se realizaran antes de fin de año, pero los comentaristas chinos también los relacionaron con una reciente aprobación de armas por parte del gobierno estadounidense para una venta récord de armas a Taiwán por 11.000 millones de dólares (8.000 millones de libras esterlinas) .

Hablando en Beijing el miércoles por la noche, Xi dijo que China “abrazó al mundo con los brazos abiertos” y destacó varias conferencias multilaterales organizadas por Beijing este año, incluida la Cumbre de Cooperación de Shanghai en agosto, cuando líderes mundiales, incluidos Vladimir Putin de Rusia, Narendra Modi de India y Recep Tayyip Erdoğan de Turquía , se reunieron en Tianjin, una ciudad portuaria cerca de Beijing.

La transmisión del discurso de Xi en los medios estatales chinos se intercaló con varias imágenes del mayor desfile militar de la historia de China , celebrado en septiembre para conmemorar los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Durante el desfile, considerado una exhibición desenfrenada de fuerza militar, Xi, Putin y el líder norcoreano, Kim Jong-un, permanecieron uno junto al otro en Pekín, una alineación geopolítica que se ha denominado el “eje de la agitación”.

Un elemento central de la visión de Xi de un nuevo orden mundial es la anexión de Taiwán y el apoyo de otros países al reconocimiento de Taiwán como parte de “Una China” gobernada por el Partido Comunista Chino en Beijing, algo que la mayoría del pueblo taiwanés rechaza.

En su discurso, Xi también destacó el “Día de la Retrocesión de Taiwán”, un día conmemorativo creado en 2025 para conmemorar el aniversario del fin del dominio imperial japonés en Taiwán en 1945. Este año, Taiwán también aprobó una ley para reconocer la fecha, el 25 de octubre, como feriado nacional. El legado de la Segunda Guerra Mundial ha sido un tema importante en la retórica política de China y Taiwán este año. China ha enfatizado su papel en la derrota de Japón en ese conflicto, algo que China considera que ha sido subestimado en Occidente. El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, pronunció un contundente discurso este año comparando a Taiwán con las democracias europeas de la década de 1930 que enfrentaron la amenaza de la Alemania nazi.

El discurso de Xi también elogió el progreso de China en el desarrollo de alta tecnología este año, mencionando los robots de kickboxing y la misión Tianwen-2 de exploración de cometas lanzada en mayo. También destacó el éxito global de las exportaciones culturales chinas, como el videojuego Black Myth: Wukong y la película de animación Ne Zha 2 .

Más temprano ese mismo día, Xi se dirigió a una reunión de altos funcionarios del Partido Comunista Chino y dijo que China estaba en camino de cumplir su objetivo de crecimiento del PIB del 5%.

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabjado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

