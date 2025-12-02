Autoridades de Hong Kong hará una investigación alterna sobre incendio mortal

/ 2 diciembre 2025
    Autoridades de Hong Kong hará una investigación alterna sobre incendio mortal
    El número de muertos había aumentado a al menos 156 personas después de que se encontraran más cuerpos y alrededor de 30 personas siguen desaparecidas. FOTO: AP.

Unas 2 mil 500 personas han sido trasladadas a unidades de vivienda transitoria, algunas en viviendas del gobierno y otras en hostales y hoteles

HONG KONG.-Con el objetivo de determinar la causa de un incendio mortal en un bloque de apartamentos que conmocionó a la ciudad de Hong Kong, se formará un comité independiente de investigación encabezado por un juez en que se harán recomendaciones que eviten que una tragedia similar vuelva a ocurrir.

John Lee, el jefe de gobierno de la región china, se comprometió a superar los intereses creados y lograr un cambio sistémico en la industria de la construcción.

“Debemos descubrir la verdad, asegurar que se haga justicia, permitir que los fallecidos descansen en paz y brindar consuelo a los vivos”, dijo a los periodistas en una conferencia de prensa semanal. “Queremos asegurarnos de que evitaremos que una tragedia así vuelva a suceder”.

La investigación inicial se ha centrado en por qué el incendio se expandió tan rápidamente, superando los esfuerzos de extinción.

Lee solo dijo que “no toleraré ningún delito, especialmente los delitos que explotan la tragedia que enfrentamos ahora”.

Las autoridades han citado tanto los fuertes vientos como los materiales de baja calidad utilizados para el trabajo de mantenimiento.

El incendio comenzó el miércoles pasado en los andamios en el complejo Wang Fuk Court en el distrito de Tai Po y se extendió a siete de las ocho torres del complejo. Allí vivían más de 4.600 personas y muchas han quedado sin hogar. Cuarenta personas permanecen hospitalizadas.

Al momento 14 personas han sido arrestadas por el organismo anticorrupción de la ciudad y la policía, incluidos contratistas de andamios, directores de empresas y un consultor de ingeniería, mientras las autoridades investigan la sospecha de corrupción y negligencia en un proyecto de renovación en el complejo de viviendas.

