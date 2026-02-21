Rondale Moore, jugador de la NFL, es hallado muerto a los 25 años

    Rondale Moore, jugador de la NFL, es hallado muerto a los 25 años
    Rondale Moore tuvo paso por Cardinals, Falcons y Vikings durante su carrera en la NFL antes de su fallecimiento a los 25 años. FOTO: ESPECIAL

El receptor que militó con Cardinals y Vikings fue encontrado sin vida en su ciudad natal; autoridades investigan las circunstancias del caso

Rondale Moore, receptor abierto de la NFL que jugó para los Vikings de Minnesota, fue hallado muerto este sábado en un garaje de una propiedad en New Albany, Indiana, la misma ciudad donde nació y creció. Tenía 25 años.

Las autoridades del Departamento de Policía de New Albany confirmaron que su cuerpo fue encontrado con lo que se cree fue una herida de bala autoinfligida, y el caso ahora es objeto de una investigación oficial.

Un autopsia ha sido programada para determinar con precisión la causa de su muerte.

Moore fue un talentoso receptor que destacó desde sus años de preparatoria y universidad antes de llegar a la NFL.

Creció en New Albany, Indiana, y jugó football en Trinity High School (Louisville, Kentucky), donde fue figura en varios deportes.

Fue seleccionado en la segunda ronda del Draft NFL 2021 por los Cardinals con el puesto 49 en general.

Pasó tres temporadas con Arizona, acumulando 135 recepciones, mil 201 yardas recibidas y varios touchdowns en su carrera.

Luego militó con Falcons y firmó con los Vikings en 2025, pero lesiones importantes en la rodilla lo mantuvieron alejado del juego durante las últimas campañas.

La organización de Minnesota y exentrenadores emitieron declaraciones lamentando la noticia, destacando la energía, ética de trabajo y la alegría que Moore aportó tanto en el campo como fuera de él.

Su carrera, que prometía mucho desde sus días en Purdue University, quedó marcada tanto por destellos de talento como por las dificultades físicas que enfrentó en los últimos años.

