Rondale Moore, jugador de la NFL, es hallado muerto a los 25 años

Rondale Moore, receptor abierto de la NFL que jugó para los Vikings de Minnesota, fue hallado muerto este sábado en un garaje de una propiedad en New Albany, Indiana, la misma ciudad donde nació y creció. Tenía 25 años.

Las autoridades del Departamento de Policía de New Albany confirmaron que su cuerpo fue encontrado con lo que se cree fue una herida de bala autoinfligida, y el caso ahora es objeto de una investigación oficial.

Un autopsia ha sido programada para determinar con precisión la causa de su muerte.

