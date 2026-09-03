Avión en el que viajaba Markwayne Mullin, secretario del Seguridad Nacional de EU, aterriza de emergencia por una avería

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    Avión en el que viajaba Markwayne Mullin, secretario del Seguridad Nacional de EU, aterriza de emergencia por una avería
    El secretario de Seguridad Nacional de EE. UU., Markwayne Mullin, asiste a la reunión ministerial de los “Cinco Países” de 2026 en Sídney, Australia, el 26 de agosto de 2026. EFE/EPA/Bianca De Marchi

El incidente fue reportado por el piloto del C-37A, una versión militar de la aeronave ejecutiva Gulfstream V que suele transportar a altos cargos gubernamentales

WASHINGTON- avión de la Guardia Costera que transportaba al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, tuvo que aterrizar de emergencia en Washington después de perder uno de sus motores, contó este jueves el funcionario, quien confirmó que la operación concluyó de manera segura.

El incidente tuvo lugar en la víspera y fue reportado por el piloto del C-37A, una versión militar de la aeronave ejecutiva Gulfstream V que suele transportar a altos cargos gubernamentales, a la torre de control aéreo del aeropuerto nacional Ronald Reagan, en las afueras de la capital estadounidense.

”Acabamos de perder el motor derecho, queremos declarar una emergencia y solicitar un aterrizaje inmediato en DCA”, comunicó el piloto según grabaciones de audio. También informó que a bordo viajaban 14 personas, quienes desembarcaron de manera segura tras la maniobra.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/markwayne-mullin-queda-impresionado-con-cooperacion-de-sheinbaum-LB21139417

En una entrevista con la cadena Fox News, Mullin alabó la destreza de los “fenomenales” aviadores de la Guardia Costera.

”Son, sin duda, los mejores pilotos. Lograron que todo pareciera un aterrizaje rutinario. Mantuvieron la calma y el profesionalismo en todo momento”, detalló Mullin, quien asumió como secretario del DHS en marzo pasado, tras la salida de la anterior responsable del departamento, Kristi Noem.

El exsenador agradeció a los pilotos por su “trabajo excelente” durante todo el proceso. ”Les aseguro que no podría haber estado en mejores manos. Me sentí muy orgulloso de ellos”, agregó.

El Departamento de Seguridad Nacional ya había expresado preocupación por el envejecimiento de sus aeronaves, sobre todo el avión usado por altos funcionarios, que tenía “22 años de antigüedad y enfrentaba problemas importantes de obsolescencia en sus sistemas de aviónica y comunicaciones”, de acuerdo con un informe del año pasado, citado por la cadena CBS.

La propuesta de gastos del departamento para el año fiscal 2025 del departamento incluía una partida de 50 millones de dólares para reemplazar al avión ejecutivo de la Guardia Costera, que luego se incrementó a 200 millones para adquirir dos nuevos aviones Gulfstream G700.

La primera de estas nuevas aeronaves se entregó en enero pasado, según CBS. Las autoridades no han aclarado por qué este avión no estaba en servicio durante este viaje del secretario Mullin.

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