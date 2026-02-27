$!Avión militar de carga se estrella en El Alto, Bolivia; hay al menos 15 muertos y 6 heridos

Al menos 15 personas murieron, seis resultaron heridas y 15 vehículos quedaron dañados tras el accidente de un avión militar de carga que, este viernes, no logró frenar al aterrizar en el aeropuerto internacional de El Alto, en Bolivia, informó la dirección departamental de Bomberos de La Paz.

Según una fuente oficial consultada por EFE, la aeronave —un Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB)— tocó pista, pero no consiguió detenerse, presuntamente debido a que el asfalto estaba cubierto de hielo por una granizada registrada horas antes en la zona.

CIERRAN AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL ALTO, EN BOLIVIA

El siniestro provocó el cierre temporal del aeropuerto. La aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) comunicó que la terminal aérea, que presta servicio a La Paz, “se encuentra temporalmente cerrado por disposición de la autoridad aeroportuaria debido a un incidente registrado con una aeronave en pista” que no pertenece a la compañía.