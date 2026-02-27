Avión militar de carga se estrella en El Alto, Bolivia; hay al menos 15 muertos y 6 heridos
El siniestro provocó el cierre temporal del aeropuerto internacional de El Alto, en Bolivia
Al menos 15 personas murieron, seis resultaron heridas y 15 vehículos quedaron dañados tras el accidente de un avión militar de carga que, este viernes, no logró frenar al aterrizar en el aeropuerto internacional de El Alto, en Bolivia, informó la dirección departamental de Bomberos de La Paz.
Según una fuente oficial consultada por EFE, la aeronave —un Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB)— tocó pista, pero no consiguió detenerse, presuntamente debido a que el asfalto estaba cubierto de hielo por una granizada registrada horas antes en la zona.
CIERRAN AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL ALTO, EN BOLIVIA
El siniestro provocó el cierre temporal del aeropuerto. La aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) comunicó que la terminal aérea, que presta servicio a La Paz, “se encuentra temporalmente cerrado por disposición de la autoridad aeroportuaria debido a un incidente registrado con una aeronave en pista” que no pertenece a la compañía.
La empresa precisó que, aunque la situación es “completamente ajena” a sus operaciones, el cierre “podría generar demoras, reprogramaciones o cancelaciones” en algunos vuelos desde y hacia La Paz, “hasta que se restablezcan las condiciones normales” en la terminal aeroportuaria.
“Nuestro equipo se encuentra realizando el monitoreo permanente de la situación y activando los protocolos correspondientes para minimizar el impacto en nuestros pasajeros”, agregó la aerolínea.
COMPARTEN EN REDES FOTOS DEL ACCIDENTE
Tras el impacto, vecinos y transeúntes difundieron en redes sociales videos y fotografías de los restos del avión y de los vehículos destrozados.
Testigos también reportaron que en el lugar quedaron esparcidos billetes transportados por la aeronave; medios locales señalaron que el dinero pertenecería al Banco Central de Bolivia (BCB).
Algunas personas intentaron acercarse para recoger los billetes, lo que obligó a bomberos a dispersarlas con descargas de agua. Posteriormente, con la llegada de la Policía, se emplearon gases lacrimógenos para controlar a la multitud. Militares también se desplegaron para apoyar en el resguardo de la zona.