Avión militar de carga se estrella en El Alto, Bolivia; hay al menos 15 muertos y 6 heridos

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 27 febrero 2026
    Avión militar de carga se estrella en El Alto, Bolivia; hay al menos 15 muertos y 6 heridos
    Integrantes de las Fuerzas Militares de Bolivia custodian un avión militar de carga accidentado este viernes, en El Alto (Bolivia). Al menos 15 personas murieron, seis resultaron heridas y 15 vehículos fueron afectados por el accidente que tuvo un avión militar de carga al intentar aterrizar en el aeropuerto internacional de El Alto, la segunda ciudad más poblada de Bolivia, informó la Dirección Nacional de Bomberos. EFE/ Gabriel Márquez EFE

El siniestro provocó el cierre temporal del aeropuerto internacional de El Alto, en Bolivia

Al menos 15 personas murieron, seis resultaron heridas y 15 vehículos quedaron dañados tras el accidente de un avión militar de carga que, este viernes, no logró frenar al aterrizar en el aeropuerto internacional de El Alto, en Bolivia, informó la dirección departamental de Bomberos de La Paz.

Según una fuente oficial consultada por EFE, la aeronave —un Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB)— tocó pista, pero no consiguió detenerse, presuntamente debido a que el asfalto estaba cubierto de hielo por una granizada registrada horas antes en la zona.

TE PUEDE INTERESAR: USS Gerald R. Ford arriba a Israel, el mayor portaaviones del mundo, se suma al despliegue de EU ante las tensiones con Irán

CIERRAN AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL ALTO, EN BOLIVIA

El siniestro provocó el cierre temporal del aeropuerto. La aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) comunicó que la terminal aérea, que presta servicio a La Paz, “se encuentra temporalmente cerrado por disposición de la autoridad aeroportuaria debido a un incidente registrado con una aeronave en pista” que no pertenece a la compañía.

$!Avión militar de carga se estrella en El Alto, Bolivia; hay al menos 15 muertos y 6 heridos

La empresa precisó que, aunque la situación es “completamente ajena” a sus operaciones, el cierre “podría generar demoras, reprogramaciones o cancelaciones” en algunos vuelos desde y hacia La Paz, “hasta que se restablezcan las condiciones normales” en la terminal aeroportuaria.

“Nuestro equipo se encuentra realizando el monitoreo permanente de la situación y activando los protocolos correspondientes para minimizar el impacto en nuestros pasajeros”, agregó la aerolínea.

COMPARTEN EN REDES FOTOS DEL ACCIDENTE

Tras el impacto, vecinos y transeúntes difundieron en redes sociales videos y fotografías de los restos del avión y de los vehículos destrozados.

Testigos también reportaron que en el lugar quedaron esparcidos billetes transportados por la aeronave; medios locales señalaron que el dinero pertenecería al Banco Central de Bolivia (BCB).

$!Integrantes de las Fuerzas Militares de Bolivia custodian un avión militar de carga accidentado este viernes, en El Alto (Bolivia). Al menos 15 personas murieron, seis resultaron heridas y 15 vehículos fueron afectados por el accidente que tuvo un avión militar de carga al intentar aterrizar en el aeropuerto internacional de El Alto, la segunda ciudad más poblada de Bolivia, informó la Dirección Nacional de Bomberos.
Integrantes de las Fuerzas Militares de Bolivia custodian un avión militar de carga accidentado este viernes, en El Alto (Bolivia). Al menos 15 personas murieron, seis resultaron heridas y 15 vehículos fueron afectados por el accidente que tuvo un avión militar de carga al intentar aterrizar en el aeropuerto internacional de El Alto, la segunda ciudad más poblada de Bolivia, informó la Dirección Nacional de Bomberos. EFE

TE PUEDE INTERESAR: Busca EU apoderarse de petrolero y 2 millones de barriles de crudo incautados frente a Venezuela

Algunas personas intentaron acercarse para recoger los billetes, lo que obligó a bomberos a dispersarlas con descargas de agua. Posteriormente, con la llegada de la Policía, se emplearon gases lacrimógenos para controlar a la multitud. Militares también se desplegaron para apoyar en el resguardo de la zona.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
aviones

Localizaciones


Bolivia

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Selección de los editores
Se revelaron cartas presuntamente atribuidas un sacerdote elas que solicita clemencia a los jueces que llevaban los casos de Rubén Oseguera González y Jessica Johana Oseguera Cervantes en Estados Unidos.

Revelan cartas religiosas desde Jalisco donde abogan por hijos de ‘El Mencho’ en EU
Óscar Pimentel González, secretario de Gobierno, afirmó que en Coahuila no se suspendieron clases ni actividades, y destacó el reforzamiento de la vigilancia en coordinación con fuerzas federales.

Coahuila se mantiene bajo un blindaje total de máxima vigilancia: Secretario de Gobierno
En una operación valuada en 110.000 millones de dólares, Paramount Skydance Corporation concretó la compra de Warner Bros. Discovery.

Es oficial. Paramount firma contrato de compra de Warner Bros por 110.000 millones de dólares
Brandon Moreno encabezará el UFC México 2026 en la Arena CDMX, donde la Ciudad de México recibirá una cartelera de 13 peleas que incluye el debut de Regina Tarín ante Ernesta Kareckaitė en el octágono de la UFC.

UFC México 2026 en la Arena CDMX: cartelera completa, debut de Regina Tarín y pelea estelar de Brandon Moreno
Valiente. Yeri Mua asegura que no se “achicará” ante las críticas y que seguirá defendiendo el reguetón hecho por mujeres.

Yeri Mua lleva el reguetón mexa al Auditorio Nacional y defiende su libertad femenina
Se entregarán tarjetas del Bienestar para nuevos beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro en marzo 2026.

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: la entrega de tarjetas del Bienestar será en el mes de marzo
Subraya que la iniciativa forma parte de un planteamiento integral que fue nutrido a partir de foros y opiniones recogidas en distintos puntos del país.

Sheinbaum rechaza que eliminar el PREP sea ‘ocurrencia’ y defiende cómputo distrital
Los pensionados y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) podrán realizar trámites en una herramienta digital sencilla y accesible.

Así puedes tramitar tu Tarjetón Digital del IMSS para jubilados y pensionados