Avión presidencial de Trump sufre ‘problema eléctrico’ en viaje a Davos, utilizará otro
El mandatario cambiará de avión para retomar su trayectoria rumbo a Suiza
El Air Force One (AF1) del presidente de Estados Unidos, Donald Trump presentó un “problema eléctrico menor” cuando iniciaba su viaje rumbo al Foro Mundial Económico Davos en Suiza y se encuentra volando de vuelta a la base en Washington para cambiar de aeronave.
De acuerdo con la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, la tripulación del AF1 detectó el problema menor cuando apenas llevaban 45 minutos de vuelo y ahora se encuentran retornado hacia la Base Conjunta Andrews, en Washington.
En la base, el mandatario cambiará de avión para retomar su trayectoria rumbo a Suiza, donde se espera que mañana intervenga en el Davos, aunque se prevé un retraso en su arribo.
De acuerdo con los periodistas abordo del avión, las luces de su cabina se apagaron brevemente después del despegue pero no se ofreció ninguna explicación.
Está previsto que su intervención del miércoles en Davos se centre en asuntos económicos internos, como el coste de la vida o el acceso a la vivienda, ante las críticas de parte de su electorado por haber priorizado durante su primer año la agenda internacional, con conflictos como los de Gaza o Ucrania.
Previo a abordar al AF1, Trump dijo brevemente a la prensa que “este será un viaje muy interesante, no sé qué pueda pasar”.
(Con información de EFE)