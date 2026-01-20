Avión presidencial de Trump sufre ‘problema eléctrico’ en viaje a Davos, utilizará otro

El Air Force One (AF1) del presidente de Estados Unidos, Donald Trump presentó un “problema eléctrico menor” cuando iniciaba su viaje rumbo al Foro Mundial Económico Davos en Suiza y se encuentra volando de vuelta a la base en Washington para cambiar de aeronave.

De acuerdo con la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, la tripulación del AF1 detectó el problema menor cuando apenas llevaban 45 minutos de vuelo y ahora se encuentran retornado hacia la Base Conjunta Andrews, en Washington.

En la base, el mandatario cambiará de avión para retomar su trayectoria rumbo a Suiza, donde se espera que mañana intervenga en el Davos, aunque se prevé un retraso en su arribo.