Avión se estrella en Norte de Santander, Colombia, con 15 personas a bordo; descartan sobrevivientes
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Entre los pasajeros estaba el congresista Diógenes Quintero, el exconcejal Ocaña Juan David Pacheco y su esposa, además de un comerciante y un neurocirujano
Los 15 ocupantes del avión de la aerolínea colombiana Satena que desapareció este miércoles, en Norte de Santander, fueron hallados sin vida, luego de que la aeronave se localizara accidentada en una zona rural del municipio de Playa de Belén, informaron autoridades.
El secretario de Seguridad Ciudadana del departamento, George Quintero, indicó a Noticias Caracol que campesinos de la vereda Curasica encontraron los restos del aparato y confirmaron que no había sobrevivientes.
TE PUEDE INTERESAR: Avión se estrella en Aeropuerto de Maine con 8 personas a bordo, en plena tormenta invernal
Entre las víctimas se encuentra el congresista Diógenes Quintero Amaya, representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (Citrep) del Catatumbo, cargo que ocupaba desde 2022.
Medios locales también identificaron entre los pasajeros al exconcejal de Ocaña Juan David Pacheco Mejía, a su esposa María Sánchez, además de un comerciante y un neurocirujano de la región.
La aeronave, con 13 pasajeros y dos tripulantes a bordo, cubría la ruta Cúcuta–Ocaña cuando se perdió contacto con ella.
INFORME DEL VUELO DEL AVIÓN COLOMBIANO DE SATENA
Según informó Satena, el vuelo NSE8849 despegó del aeropuerto Camilo Daza a las 11:42 horas y tenía previsto aterrizar en el aeropuerto Aguas Claras alrededor de las 12:05; el último contacto con el control de tráfico aéreo se registró a las 11:54.
Se trataba de un avión Beechcraft de fabricación estadounidense, con matrícula HK4709 y capacidad para 19 pasajeros, operado por la empresa Searca.
TE PUEDE INTERESAR: Investigan caída de avión en Maine que mató a siete personas
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, señaló en su cuenta de X que la Dirección de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil inició la recopilación de información sobre la pérdida de comunicación de la aeronave.
El trayecto entre Cúcuta y Ocaña dura aproximadamente 25 minutos y, de acuerdo con la plataforma Flightradar, el avión dejó de emitir señal cuando sobrevolaba una zona montañosa entre los municipios de Ábrego y La Playa, en Norte de Santander.
(Con información de EFE)