$!Avión se estrella en Norte de Santander, Colombia, con 15 personas a bordo; descartan sobrevivientes

Los 15 ocupantes del avión de la aerolínea colombiana Satena que desapareció este miércoles, en Norte de Santander, fueron hallados sin vida, luego de que la aeronave se localizara accidentada en una zona rural del municipio de Playa de Belén, informaron autoridades.

El secretario de Seguridad Ciudadana del departamento, George Quintero, indicó a Noticias Caracol que campesinos de la vereda Curasica encontraron los restos del aparato y confirmaron que no había sobrevivientes.

Entre las víctimas se encuentra el congresista Diógenes Quintero Amaya, representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (Citrep) del Catatumbo, cargo que ocupaba desde 2022.

Medios locales también identificaron entre los pasajeros al exconcejal de Ocaña Juan David Pacheco Mejía, a su esposa María Sánchez, además de un comerciante y un neurocirujano de la región.