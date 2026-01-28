Avión se estrella en Norte de Santander, Colombia, con 15 personas a bordo; descartan sobrevivientes

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 28 enero 2026
    Avión se estrella en Norte de Santander, Colombia, con 15 personas a bordo; descartan sobrevivientes
    Restos del avión del Servicio Aéreo a Territorios Nacionales de Colombia (Satena) accidentado este miércoles, en Norte de Santander, Colombia. EFE

Entre los pasajeros estaba el congresista Diógenes Quintero, el exconcejal Ocaña Juan David Pacheco y su esposa, además de un comerciante y un neurocirujano

Los 15 ocupantes del avión de la aerolínea colombiana Satena que desapareció este miércoles, en Norte de Santander, fueron hallados sin vida, luego de que la aeronave se localizara accidentada en una zona rural del municipio de Playa de Belén, informaron autoridades.

El secretario de Seguridad Ciudadana del departamento, George Quintero, indicó a Noticias Caracol que campesinos de la vereda Curasica encontraron los restos del aparato y confirmaron que no había sobrevivientes.

TE PUEDE INTERESAR: Avión se estrella en Aeropuerto de Maine con 8 personas a bordo, en plena tormenta invernal

Entre las víctimas se encuentra el congresista Diógenes Quintero Amaya, representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (Citrep) del Catatumbo, cargo que ocupaba desde 2022.

Medios locales también identificaron entre los pasajeros al exconcejal de Ocaña Juan David Pacheco Mejía, a su esposa María Sánchez, además de un comerciante y un neurocirujano de la región.

La aeronave, con 13 pasajeros y dos tripulantes a bordo, cubría la ruta Cúcuta–Ocaña cuando se perdió contacto con ella.

INFORME DEL VUELO DEL AVIÓN COLOMBIANO DE SATENA

Según informó Satena, el vuelo NSE8849 despegó del aeropuerto Camilo Daza a las 11:42 horas y tenía previsto aterrizar en el aeropuerto Aguas Claras alrededor de las 12:05; el último contacto con el control de tráfico aéreo se registró a las 11:54.

$!Avión se estrella en Norte de Santander, Colombia, con 15 personas a bordo; descartan sobrevivientes

Se trataba de un avión Beechcraft de fabricación estadounidense, con matrícula HK4709 y capacidad para 19 pasajeros, operado por la empresa Searca.

TE PUEDE INTERESAR: Investigan caída de avión en Maine que mató a siete personas

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, señaló en su cuenta de X que la Dirección de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil inició la recopilación de información sobre la pérdida de comunicación de la aeronave.

El trayecto entre Cúcuta y Ocaña dura aproximadamente 25 minutos y, de acuerdo con la plataforma Flightradar, el avión dejó de emitir señal cuando sobrevolaba una zona montañosa entre los municipios de Ábrego y La Playa, en Norte de Santander.

(Con información de EFE)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
aviones

Localizaciones


Colombia

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Selección de los editores
El pasado 25 de enero se llevó a cabo un ataque armado en un campo de fútbol, ubicado en la comunidad Loma de Flores en Salamanca, Guanajuato, que dejó 11 personas muertas y 12 lesionadas.

Guanajuato: Reportan dos detenidos por masacre en Salamanca; serían del Cártel de Santa Rosa de Lima
La defensa de Farías Laguna también enlistó otras irregularidades de la Fiscalía en el proceso.

Reclama defensa de Vicelamirante incumplimiento de FGR

Sheinbaum explicó que esa alerta implica la apertura inmediata de una carpeta de investigación en una fiscalía.

Sheinbaum urge identificación obligatoria en centrales; dice que ya opera alerta nacional de búsqueda
La Secretaría de Salud implementó cercos sanitarios en el entorno de los planteles y en los domicilios de los alumnos que enfermaron.

Brote de sarampión llega a aulas en Jalisco: 23 alumnos contagiados

La autoridad británica recomendó que Google clasifique sus resultados de búsqueda de manera justa y no dé prioridad a los sitios web que tienen publicidad u otros acuerdos comerciales con Google.

Reino Unido quiere obligar a Google mayor control sobre los resúmenes de IA con sitios de noticias
El presidente Donald Trump habla antes de firmar un memorando presidencial que impone aranceles y restricciones a la inversión en China en la Sala de Recepción Diplomática de la Casa Blanca en Washington.

Después de tres meses, la Corte Suprema no ha decidido sobre los aranceles de Trump

Ingresos del petróleo venezolano serán supervisados por el gobierno de Estados Unidos

Ingresos del petróleo venezolano serán supervisados por el gobierno de Estados Unidos
Privilegios del pasado

Privilegios del pasado