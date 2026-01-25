Avión se estrella en Aeropuerto de Maine con 8 personas a bordo, en plena tormenta invernal

Un jet ejecutivo Bombardier Challenger 650 con ocho personas a bordo se estrelló este domingo durante su despegue en el Aeropuerto Internacional de Bangor, en Maine, en el noreste de Estados Unidos, en medio de una fuerte tormenta de nieve. Hasta el momento, se desconoce la gravedad de las lesiones de los ocupantes.

El propio aeropuerto informó sobre el accidente y ordenó el cierre temporal de la pista mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

A través de sus redes sociales, la terminal aérea pidió a la población mantenerse alejada de la zona: “Por favor, eviten el aeropuerto. La pista está cerrada en este momento. Se está investigando un incidente en las instalaciones. Los equipos de emergencia se encuentran en el lugar y están evaluando la situación”.