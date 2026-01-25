Avión se estrella en Aeropuerto de Maine con 8 personas a bordo, en plena tormenta invernal

Internacional
/ 25 enero 2026
    Avión se estrella en Aeropuerto de Maine con 8 personas a bordo, en plena tormenta invernal
    Un jet ejecutivo Bombardier Challenger 650 con ocho personas a bordo se estrelló este domingo durante su despegue en el Aeropuerto Internacional de Bangor, en Maine, en el noreste de Estados Unidos, en medio de una fuerte tormenta de nieve. REDES SOCIALES

El accidente se registró mientras una intensa nevada afecta al noreste del país, lo que ha complicado las operaciones aéreas en la región y mantiene en alerta a las autoridades aeroportuarias

Un jet ejecutivo Bombardier Challenger 650 con ocho personas a bordo se estrelló este domingo durante su despegue en el Aeropuerto Internacional de Bangor, en Maine, en el noreste de Estados Unidos, en medio de una fuerte tormenta de nieve. Hasta el momento, se desconoce la gravedad de las lesiones de los ocupantes.

El propio aeropuerto informó sobre el accidente y ordenó el cierre temporal de la pista mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

TE PUEDE INTERESAR: Tormenta invernal causa cancelación de casi 11 mil vuelos en EU

A través de sus redes sociales, la terminal aérea pidió a la población mantenerse alejada de la zona: “Por favor, eviten el aeropuerto. La pista está cerrada en este momento. Se está investigando un incidente en las instalaciones. Los equipos de emergencia se encuentran en el lugar y están evaluando la situación”.

La cadena CNN detalló que se trata de una aeronave utilizada para vuelos ejecutivos, aunque no se han dado a conocer más detalles sobre el estado de salud de los pasajeros.

TE PUEDE INTERESAR: Avioneta se desploma sobre nave industrial en Ramos Arizpe tras despegar

De acuerdo con registros federales, el avión está registrado a nombre de una sociedad de responsabilidad limitada con sede en Houston, Texas.

El accidente se registró mientras una intensa nevada afecta al noreste del país, lo que ha complicado las operaciones aéreas en la región y mantiene en alerta a las autoridades aeroportuarias.

Temas


Accidentes
aviones
tormenta invernal

Localizaciones


Estados Unidos

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

