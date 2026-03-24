Avionazo del Hércules C-130 en Colombia deja 69 muertos y 57 heridos

El 24 de marzo se reportó que el accidente aéreo del Hércules C-130 tuvo un saldo de 69 muertes, según el balance final del Comando de las Fuerzas Militares. Con el informe, concluyeron las tareas de búsqueda y rescate.

La primera cifra del incidente, tras ocurrido el desastre el 23 de marzo, era de 34 víctimas, principalmente militares. Hasta el momento, se concluyó que del siniestro resultaron 57 heridos.

‘Una vez consolidada y verificada la información, se logró establecer que en la aeronave iban 126 personas: 11 tripulantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 113 militares del Ejército Nacional y dos miembros de la Policía Nacional, de los cuales 57 resultaron heridos y, lamentablemente, 69 fallecieron como consecuencia de este trágico accidente’ indicó el informe militar.

De las cifras, se analizó que 61 eran militares del Ejército colombiano, 6 pertenecían a la FAC y 2 eran de la Policía Nacional. Medios nacionales e internacionales han descrito al ‘avionazo’ del Hércules C-130, matrícula FAC 1016, como el mayor desastre de las Fuerzas Armadas Colombianas.