Avionazo del Hércules C-130 en Colombia deja 69 muertos y 57 heridos

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Internacional
/ 24 marzo 2026
    Avionazo del Hércules C-130 en Colombia deja 69 muertos y 57 heridos
    Accidente aéreo deja 69 muertes en Colombia Vanguardia

A pocos minutos de despegar, la aeronave militar se desplomó sobre una zona amazónica, dejando como cifra preliminar, 34 victimas

El 24 de marzo se reportó que el accidente aéreo del Hércules C-130 tuvo un saldo de 69 muertes, según el balance final del Comando de las Fuerzas Militares. Con el informe, concluyeron las tareas de búsqueda y rescate.

La primera cifra del incidente, tras ocurrido el desastre el 23 de marzo, era de 34 víctimas, principalmente militares. Hasta el momento, se concluyó que del siniestro resultaron 57 heridos.

Una vez consolidada y verificada la información, se logró establecer que en la aeronave iban 126 personas: 11 tripulantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 113 militares del Ejército Nacional y dos miembros de la Policía Nacional, de los cuales 57 resultaron heridos y, lamentablemente, 69 fallecieron como consecuencia de este trágico accidente’ indicó el informe militar.

De las cifras, se analizó que 61 eran militares del Ejército colombiano, 6 pertenecían a la FAC y 2 eran de la Policía Nacional. Medios nacionales e internacionales han descrito al ‘avionazo’ del Hércules C-130, matrícula FAC 1016, como el mayor desastre de las Fuerzas Armadas Colombianas.

El incidente ocurrió a pocos minutos de que el avión despegara del aeropuerto de Puerto Leguízamo, cuyo destino era el Puerto Asís, en la frontera de Perú y Ecuador.

Estos hombres y mujeres no sólo eran soldados, eran hijos de Colombia, hombres que vistieron el uniforme con honor, que entregaron su vida al servicio de la patria, a la protección de los colombianos y a la defensa de la Constitución y la Ley. Su partida enluta a las Fuerzas Militares y a todo el país’ agregó el comunicado.

En un metraje conmemorativo, las Fuerzas Militares de Colombia hicieron un listado de las víctimas del siniestro.

La mayoría de los heridos fue trasladada a Bogotá. Se detalló que 23 yacen hospitalizados en el Hospital Militar Central, mientras que otros 26 residen en el Batallón de Sanidad Militar. Se especificó que los 8 restantes fueron atendidos en dos clínicas de Florencia, Caquetá.

TE PUEDE INTERESAR: Avionazo militar al sur de Colombia deja a 34 fallecidos en la selva amazónica

Al lugar del siniestro acudieron miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la fiscalía y peritos aeronáuticos para esclarecer la razón del desplome. Por su parte, el Ministerio de Defensa ya descartó que el accidente haya sido provocado por grupos guerrilleros o del crimen organizado.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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