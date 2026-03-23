Avionazo militar al sur de Colombia deja a 34 fallecidos en la selva amazónica

El 23 de marzo se reportó que aproximadamente 34 soldados colombianos fallecieron, tras un accidente de avión al sur de Colombia. Se detalló que el avión, identificado como Hércules C-130, transportaba a un estimado de 121 personas. Sin embargo, después de su despegue en una sección de la selva amazónica, se precipitó y no logró retomar el vuelo. El siniestro se desarrolló cerca del municipio de Puerto Leguízamo, en el departamento del Putumayo, en la frontera con Perú. Medios nacionales de Colombia, al igual que otros internacionales, han descrito el accidente como uno de los más desastrosos en la historia reciente de Colombia. La confirmación de los 34 fallecidos fue otorgada a la agencia de información Reuters, por el alcalde de Puerto Leguízamo, Luis Emilio Bustos.

El incidente también fue reportado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; y el comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el general Carlos Silva. TE PUEDE INTERESAR: Una bomba hallada en un campo de Colombia provoca un choque diplomático En un comunicado por la red social de X, el presidente Gustavo Petro culpó a la existencia de este tipo de siniestros a la corte y congreso de su país, argumentando que, por no cobrarle impuestos a la gente adinerada, el financiamiento a la defensa del país se reduce. ‘¿Que está pasando con un congreso y una corte que no fueron capaces de financiar al estado? por no cobrarle impuestos a los ricos y por dañar el gobierno progresista con el que no convenían y que explícitamente les pidió los recursos para mantener la defensa del país? ‘Ningún país se defiende con regalos y limosnas. Lo grité yo mismo a puro pulmón tendido y no escucharon. Asalariados de los tacaños vampiros ahora se hacen los Poncio Pilatos. Le pedí al pueblo colombiano que no votaran por los compradores de votos que no son sino mercanchifles y vampiros, haciendo ganancia con la muerte de la juventud’, escribió Petro en su cuenta de X.

En un acto de solidaridad internacional, Delcy Rodríguez, actual presidenta de Venezuela, compartió un mensaje de solidaridad a los familiares de las víctimas y a los lesionados del siniestro. ‘Mi solidaridad y pesar al pueblo y Gobierno de Colombia por el lamentable accidente aéreo ocurrido en Puerto Leguízamo. Desde Venezuela, enviamos un abrazo fraterno y nuestras sentidas condolencias a los familiares de las víctimas, deseando la pronta recuperación de los heridos.’

TE PUEDE INTERESAR: Avioneta se desploma sobre nave industrial en Ramos Arizpe tras despegar La publicación fue compartida por el mismo presidente de Colombia, Gustavo Petro. Por su parte, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, no ha dado declaraciones sobre el accidente militar. Actualmente, la administración ecuatoriana mantiene una relación tensa con Colombia, tras un bombardeo que ocurrió en la frontera de ambos países.

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