Banco Central Europeo mantiene tasas de interés al 2 por ciento; persiste inflación en eurozona

Internacional
/ 18 diciembre 2025
    Banco Central Europeo mantiene tasas de interés al 2 por ciento; persiste inflación en eurozona
    A pesar de las negociaciones consolidadas entre EU y la UE, con el fin de reducir las tarifas arancelarias, el alza de precios sigue moderadamente. EFE

La presidenta del Banco, Christine Lagarde, declaró que al mantener esta política monetaria ‘reconfirmamos que estamos en un buen lugar’ ante la incertidumbre arancelaria

El Banco Central Europeo (BCE) mantendrá las tasas de interés al 2 por ciento para incentivar la economía de la eurozona y de esta manera combatir la incertidumbre en los mercados por las tarifas arancelarias de Estados Unidos (EU).

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, comentó que con esta política monetaria de mantener las tasas de interés “reconfirmamos que estamos en un buen lugar”.

El BCE también estableció las tasas de interés sobre la facilidad marginal de crédito (2.4 por ciento) y de refinanciación (de 2.15 por ciento).

La primera tasa se utiliza para mantener la estabilidad de la liquidez de los bancos y la segunda es una especie de “crédito de emergencia” para bancos que necesiten dinero con urgencia.

INFLACIÓN PERSISTENTE EN EUROZONA

El aumento de los precios se mantiene en la eurozona pero de manera estable por el acuerdo comercial que la Unión Europea (UE) y EU alcanzaron en julio de 2025. Las negociaciones garantizaron una política arancelaria menos frontal por parte de EU hacia la eurozona.

La inflación en la UE se ha mantenido en el 2.1 por ciento, y se espera por parte del BCE que continúe, aunque existe la posibilidad de que baje a 1.9 por ciento en 2026 y 1.8 por ciento en 2027.

La inflación subyacente también persiste en un 2.4 por ciento para el resto del año y se estima que para 2026 sea de 2.2 por ciento.

Temas


Internacional
Economía
bancos

Localizaciones


Europa

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

COMENTARIOS

Selección de los editores
Daño colateral

Daño colateral
true

Indefensión aprendida
true

Ni de izquierda ni de derecha, la 4T es pragmatista
Se usarán recursos para pagar fianzas de entre 200 y 250 migrantes que enfrenten procesos en EU.

Destinarán 50 mdp de sorteo a defensa legal de migrantes en Estados Unidos

Se esperan fuertes lluvias, temperaturas bajo cero, vientos de hasta 80 km/h y oleaje de más de 2 metros, según el SMN.

Prepárese... Masa de Aire Frío cubrirá a México con bajas temperaturas, lluvias y evento Norte
Las deudas no permanecen para siempre en el Buró de Crédito. En México, la ley establece plazos claros para eliminar registros negativos según el monto adeudado y la existencia de procesos legales.

Buró de Crédito... ¿En cuánto tiempo se borra una deuda?
La directiva de Saraperos de Saltillo anunció cambios en su estructura organizacional como parte de su preparación rumbo a la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol.

Saraperos anuncian reestructuración administrativa rumbo a la Temporada 2026 de la LMB
Max Verstappen dejará atrás los dorsales 1 y 33 para competir con el número 3 junto a Red Bull Racing a partir de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Max Verstappen usará el número 3 con Red Bull en la Temporada 2026 de la F1