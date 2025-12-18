Banco Central Europeo mantiene tasas de interés al 2 por ciento; persiste inflación en eurozona

El Banco Central Europeo (BCE) mantendrá las tasas de interés al 2 por ciento para incentivar la economía de la eurozona y de esta manera combatir la incertidumbre en los mercados por las tarifas arancelarias de Estados Unidos (EU).

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, comentó que con esta política monetaria de mantener las tasas de interés “reconfirmamos que estamos en un buen lugar”.

El BCE también estableció las tasas de interés sobre la facilidad marginal de crédito (2.4 por ciento) y de refinanciación (de 2.15 por ciento).

La primera tasa se utiliza para mantener la estabilidad de la liquidez de los bancos y la segunda es una especie de “crédito de emergencia” para bancos que necesiten dinero con urgencia.

INFLACIÓN PERSISTENTE EN EUROZONA

El aumento de los precios se mantiene en la eurozona pero de manera estable por el acuerdo comercial que la Unión Europea (UE) y EU alcanzaron en julio de 2025. Las negociaciones garantizaron una política arancelaria menos frontal por parte de EU hacia la eurozona.

La inflación en la UE se ha mantenido en el 2.1 por ciento, y se espera por parte del BCE que continúe, aunque existe la posibilidad de que baje a 1.9 por ciento en 2026 y 1.8 por ciento en 2027.

La inflación subyacente también persiste en un 2.4 por ciento para el resto del año y se estima que para 2026 sea de 2.2 por ciento.