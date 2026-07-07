Bebé de 18 meses es encontrado con vida en una morgue tras un reporte de muerte por ahogamiento

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    Bebé de 18 meses es encontrado con vida en una morgue tras un reporte de muerte por ahogamiento
    Hospital Mercy Gilbert Medical Center, en Gilbert, Arizona Un bebé de 18 meses fue hallado respirando en la morgue del hospital, horas después de que el menor fue declarado muerto por ahogamiento en una piscina. AP/Ross D. Franklin

La policía de Gilbert, Arizona recomendó presentar cargos por negligencia contra los padres

PHOENIX- Un bebé de 18 meses fue hallado con vida en la morgue de un hospital horas después de que lo declararon muerto tras un reporte de ahogamiento en la piscina de una casa en Phoenix en febrero, según registros policiales publicados recientemente.

Dos policías de Gilbert vieron posibles señales de vida en múltiples ocasiones, pero aun así el niño fue llevado a la “sala fría” del hospital después de ser atendido por el personal, de acuerdo con los documentos.

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Según el informe, el doctor Aryan Toosi le dijo a un agente en un momento: “Por favor, haga lo suyo y déjeme hacer lo mío. Fui a la escuela de medicina por una razón”.

Los primeros oficiales llegaron a la vivienda alrededor de las 5:30 p.m. del 8 de febrero tras un reporte de ahogamiento. Realizaron maniobras para salvarle la vida al niño antes de trasladarlo a un hospital, donde el menor fue declarado muerto aproximadamente una hora después.

Unas cinco horas más tarde, la policía fue notificada de que el niño estaba respirando, y fue trasladado en avión a otro hospital. Al final, el niño sobrevivió y ya fue dado de alta.

Los padres están bajo escrutinio

La policía de Gilbert recomendó presentar cargos por negligencia contra los padres. Los investigadores indicaron que en la vivienda había un fuerte olor a marihuana y puertas abiertas que podrían haber permitido el acceso sin supervisión a la piscina. La fiscalía del condado Maricopa señaló que estaba revisando el caso y declinó hacer más comentarios el lunes.

En llamadas al número de emergencias 911, dos familiares informaron frenéticamente que habían sacado al niño de la piscina, mientras se escuchaban gritos de personas en el lugar. Uno de los que llamó reportó que el menor estaba inconsciente.

$!El Centro Médico Mercy Gilbert. Un niño de 18 meses fue encontrado muerto en una piscina en el patio trasero de una casa y llevado al hospital en febrero.
El Centro Médico Mercy Gilbert. Un niño de 18 meses fue encontrado muerto en una piscina en el patio trasero de una casa y llevado al hospital en febrero. AP/Ross D. Franklin

Mercy Gilbert Medical Center, adonde fue llevado el niño de 18 meses, indicó en un comunicado que el hospital realizó “una revisión exhaustiva de todos los aspectos de la atención brindada para saber qué ocurrió y hacer cambios significativos para fortalecer nuestra atención”.

El hospital calificó el hecho como “una situación desgarradora” y se negó a divulgar más detalles.

Cuando un equipo de la oficina local del médico forense llegó a la sala fría, encontró al niño respirando y lo trasladó de urgencia a otro hospital, informó la policía.

El abogado del médico dice que falta por saber más

Scott Holden, abogado de Toosi, dijo a la AP que no emitiría una declaración en nombre del médico “más que para asegurar que hay mucho más en este caso, tanto en los hechos como en lo médico, de lo que se ha informado hasta ahora”.

Una página de GoFundMe, creada en febrero para ayudar a la familia del niño con las facturas médicas, indicó que el pequeño necesitaría terapia extensa.

“Gracias por sus oraciones, su bondad y su apoyo para el bebé Vincent, nuestro milagroso luchador”, dice la página.

Una afiliada de ABC en Phoenix, KNXV-TV, fue la primera en informar sobre la historia.

$!El Centro Médico Mercy Gilbert en Gilbert, Arizona.
El Centro Médico Mercy Gilbert en Gilbert, Arizona. AP/Ross D. Franklin

Ha habido otros casos de personas descubiertas con vida después de ser declaradas muertas. En Southfield, Michigan, Timesha Beauchamp, una joven de 20 años con parálisis cerebral, fue declarada muerta por un médico por teléfono en 2020. Paramédicos de la ciudad habían respondido a una llamada al 911 en la casa de su familia.

Más tarde ese mismo día, una funeraria abrió la bolsa para cadáveres y encontró a Beauchamp jadeando por aire. Fue trasladada rápidamente a un hospital, pero nunca se recuperó y murió dos meses después. Southfield llegó a un acuerdo por una demanda por negligencia presentada por la familia por 3,25 millones de dólares.

Las declaraciones erróneas de muerte son raras, pero ocurren

Los casos en los que alguien es declarado muerto por error y luego se descubre que está vivo son raros, pero ocurren, dijo la doctora Judy Melinek, patóloga forense en San Francisco que no está vinculada al caso. “Suele ser mucho más común en personas mayores que en niños o niños pequeños”, afirmó.

“Los criterios de muerte requieren ausencia de latido cardíaco, ausencia de respiración y ausencia de actividad cerebral o actividad neurológica”, explicó Melinek. Añadió que hay ocasiones donde las personas respiran de manera muy superficial o intermitente, por lo que los profesionales médicos deben esperar unos minutos antes de hacer la declaración.

Según Melinek, determinar la muerte depende de la habilidad y la formación de un médico, y las políticas pueden variar de un hospital a otro. “O se involucró alguien inexperto o hubo una falla de política”, sostuvo. “Porque las personas, una vez que están muertas, no vuelven a la vida, eso no ocurre”.

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