Defensa de Danna Yanina ‘N’ apela vinculación a proceso por feminicidio de Dafne Zapata

El equipo de abogados de Danna Yanina ‘N’ interpuso un recurso de apelación contra el auto de vinculación a proceso por el delito de feminicidio de la adolescente Dafne Zapata dentro de a Academia Militarizada ‘Marina Doenitz’ en Ciudad Madero, Tamaulipas.

El recurso de apelación fue confirmado por los abogados Omar Pérez y Carlos David Robles, quienes tienen el objetivo de que una Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia revise la resolución que emitió la jueza.

Pérez mencionó que la apelación pretende exponer los agravios que, desde la perspectiva de la defensa, se cometieron en la resolución.

“El recurso de apelación consiste en que se puntualizan cada uno de los agravios en los que incurrió la autoridad”, señaló para el medio de comunicación El Universal.

Y agregó: “En este caso viene siendo la jueza de control: no valoró las pruebas y no analizó algunas cuestiones de incongruencia en cuanto a su resolución”.

El abogado Carlos David Robles confió en que los magistrados modifiquen la resolución: “La joven es inocente, por eso la defendemos con todo y, primero Dios, los magistrados se darán cuenta”.

En caso de que el Tribunal confirme la vinculación a proceso, la defensa promoverá una demanda de amparo en una instancia federal.

El recurso de apelación fue recibido a las 19:45 horas del 31 de julio en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas.

CASO DAFNE

La adolescente Dafne Zapata, originaria de El Mante, murió el jueves 16 de julio de 2026, tras ser víctima de brutales torturas en el campamento de la Academia Militarizada ‘Marina Doenitz’, en Ciudad Madero, al sur de Tamaulipas.

La adolescente tenía apenas tres días de haber ingresado al campamento de verano cuando murió, de acuerdo con su necropsia por “asfixia por sumersión”, además de presentar huellas de violencia física. Sin embargo, no se han esclarecido las causas de su fallecimiento.

Alejandra Quintos, madre de Dafne, ha acusado previamente a Jorge Luis Ponce Ortega, y a Estrella Mora, como culpables del asesinato de su hija.

En tanto, las autoridades detuvieron el pasado 23 de julio a Danna Yanina ‘N’, alumna de 18 años de edad de la preparatoria de esa escuela privada, quien fue acusada ante un juez por el presunto feminicidio.

Como parte del caso, al menos 32 testigos, incluidos menores de edad no acudieron tras haber sido citados a declarar sobre el feminicidio en la academia militarizada, tras la reanudación del sábado 25 de julio de la audiencia en el Centro Integral de Justicia en Altamira.

Tres días después de la detención de Danna Yanina ‘N’, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó la aprehensión del director de la Academia Militarizada ‘Marina Doenitz’ en Ciudad Madero, Jorge Luis ‘N’, y la mujer que se encontraba en cuidado directo de la adolescente durante su estancia en la academia, Estrellita ‘N’.

El pasado 28 de julio, la jueza de control María Ciria Mora González vinculó a proceso a Danna Yanina ‘N’ por su presunta participación en el feminicidio de la adolescente Dafne Zapata Quintos.

Durante la audiencia, la Fiscalía expuso diversos datos de prueba que, a consideración de la jueza, son suficientes en esta etapa del procedimiento para establecer la probable participación de Danna Yanina “N” en el delito de feminicidio.

No obstante, la autoridad judicial precisó que la vinculación a proceso no representa una sentencia condenatoria ni determina la culpabilidad de la acusada. Su finalidad es permitir que continúe la investigación complementaria para fortalecer o descartar las hipótesis planteadas por las partes.

Como medida cautelar, la jueza ordenó que Danna Yanina “N” permanezca en prisión preventiva en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira mientras se desarrolla la siguiente etapa del proceso penal.

Para el 30 de julio, Jorge Luis ‘N’ y Estrellita ‘N’ fueron vinculados a proceso por un juez; la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas presentó los datos de prueba durante la audiencia, con los que el juez de control concluyó en el vinculamiento. La detenida será vinculada como autora material, mientras que Jorge Luis ‘N’ enfrentará el proceso por feminicidio por comisión por omisión.

El incidente ha provocado indignación en la comunidad y causó que la SEP desautorizara las escuelas militarizadas en México.

(Con información de EL Universal)