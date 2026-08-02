Samuel García usa Black Hawk como un ‘taxi VIP’

Aunque es un helicóptero de diseño militar y llegó este año a Nuevo León para presuntamente ser destinado a labores de seguridad pública, el segundo Black Hawk adquirido por la Administración estatal se ha convertido en un taxi VIP del Gobernador Samuel García. Por ejemplo, el emecista utilizó ayer la aeronave, por la que el estado reportó pagar 5 millones de dólares o unos 86.2 millones de pesos, para trasladarse al sur de NL, donde participó en una cabalgata y en un festejo por el aniversario del municipio de Aramberri.

Al abordar el Black Hawk en el helipuerto del Cuartel General de Fuerza Civil, García intentó justificar el uso de la aeronave policiaca diciendo que aprovecharía el viaje para supervisar carreteras, entre ellas la Interserrana. En un video, el Mandatario mostró el helicóptero rotulado como una aeronave de Fuerza Civil, corporación a la que fue asignado el Black Hawk.

“Ando con mi raza de la División Aérea (de Fuerza Civil)”, dijo García, “vamos al sur, vamos a aprovechar este evento de 400 años de Aramberri para dar una buena, pues, una revisada a las carreteras. “Vamos a pasar por la Interserrana y hacer los recorridos que hacemos todos los días, blindando Nuevo León”, agregó. A lo largo de 69 publicaciones, entre fotos y videos, el Gobernador compartió momentos de su vuelo, la cabalgata y el festejo con grupos musicales, cabrito y cerveza en el municipio gobernado por el Alcalde emecista Martín Castillo.

No es la primera vez que el Gobernador usa el helicóptero, que llegó a finales de abril. Durante el Mundial de Futbol, García voló en la aeronave al Puente Internacional Colombia sólo para recibir a un camión de aficionados de la Selección de Países Bajos. Alegando razones de seguridad, el Gobierno de NL no transparenta el uso de sus aeronaves y, salvo sobrevuelos a baja altura por la Ciudad durante el Mundial y la grabación de videos promocionales, no se ha informado en qué acciones ha sido utilizado el helicóptero.