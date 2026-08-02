Visita Ministro de Japón a México para fortalecer relación

CDMX.- El Ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Motegi Toshimitsu, iniciará mañana una visita a México con el objetivo de fortalecer la relación bilateral en materia económica, tecnológica, de seguridad y cooperación internacional, en el marco de una gira por América Latina. De acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, el funcionario permanecerá en México hasta el 4 de agosto, cuando viajará a Panamá como parte de un recorrido que también incluye Ecuador y Trinidad y Tobago.

Esta es la segunda visita de Motegi al país -la anterior se registró el 4 de enero de 2021- y se da luego de la conversación telefónica que sostuvo en abril pasado la presidenta Claudia Sheinbaum con la Primera Ministra japonesa Sanae Takaichi.

TEMAS ECONÓMICOS Y DE SEGURIDAD, LA PRIORIDAD El Ministerio de Asuntos Exteriores nipón informó que durante su gira Motegi sostendrá reuniones con altos funcionarios gubernamentales de cada país para abordar la cooperación bilateral. Estos encuentros, aseveró, estarán centrados en áreas económicas y de seguridad económica, como el fortalecimiento de la resiliencia de la cadena de suministro, incluyendo minerales críticos y energía, así como en la colaboración para mantener y fortalecer un orden internacional libre y abierto basado en el Estado de Derecho.

En un artículo publicado por el diario “Reforma”, Motegi afirmó que la prioridad de su gobierno es profundizar la asociación estratégica con México en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y la reconfiguración de las cadenas de suministro. “Defendiendo firmemente un orden internacional libre y abierto basado en el Estado de derecho y fortaleciendo nuestra cooperación, lograremos ser aún más fuertes y prósperos juntos”, señaló. 5 EJES PARA LA RELACIÓN BILATERAL El Canciller planteó cinco ejes para ampliar la cooperación bilateral, el primero de ellos consiste en fortalecer la relación económica mediante el impulso al comercio, la inversión y el desarrollo de cadenas de suministro más resistentes. Destacó que el comercio bilateral se ha triplicado desde la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación Económica entre ambos países y que actualmente operan más de mil 600 empresas japonesas en México, la cifra más alta de América Latina.

También propuso ampliar la cooperación en ciencia y tecnología, particularmente en inteligencia artificial, ciberseguridad, tecnologías digitales, espacio y energías limpias. Como tercer eje, planteó fortalecer la colaboración para enfrentar desafíos comunes como los desastres naturales, el cambio climático, la delincuencia organizada transnacional y el narcotráfico. Asimismo, llamó a reforzar los intercambios entre ambos países, especialmente entre jóvenes y la comunidad nikkei, así como la cooperación cultural. ATENCIÓN A RETOS GLOBALES El quinto punto contempla una mayor coordinación entre México y Japón en foros multilaterales para impulsar la reforma de Naciones Unidas, fortalecer el multilateralismo y atender retos globales como el cambio climático, la prevención de desastres y el desarme. Motegi sostuvo que México es un “viejo amigo” con el que Japón comparte valores como la libertad y el Estado de derecho, por lo que consideró indispensable fortalecer la cooperación entre ambos países.

“Durante el pasado partido de fútbol de la Copa del Mundo entre Japón y Túnez, celebrado en Monterrey, muchos mexicanos animaron a la selección japonesa. El respeto mutuo por ambas culturas constituye la base de la amistad y la confianza entre ambos países”, resaltó.