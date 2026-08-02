Trump ordenaría una pausa en ataques a Irán tras acordar bases para fin de guerra

WASHINGTON.- Al asegurar que sus aliados de Oriente Medio han acordado las bases de un acuerdo para poner fin a la guerra, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ordenará a las fuerzas estadounidenses abstenerse de nuevos ataques contra Irán.

El acuerdo en ciernes “incluirá la APERTURA INMEDIATA, COMPLETA Y TOTAL DEL ESTRECHO DE ORMUZ, y el fin de la amenaza nuclear de Irán”, escribió Trump en una publicación en redes sociales el sábado por la noche.

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“Con base en esta solicitud, he aceptado, para el beneficio futuro del MUNDO y, asimismo, la supervivencia de un Irán exitoso y próspero, cancelar el ataque, sujeto a poder concretar rápidamente un ACUERDO”, afirmó Trump.

Por su parte el ministro iraní de Defensa dijo en X que el país “no estaba ni sorprendido ni pasivo” tras el anuncio de Trump y señaló que Irán continúa en alerta ante amenazas concretas de Estados Unidos.

CONDICIONES

La propuesta anunciada por Trump el fin de semana pide que Estados Unidos e Irán regresen a las negociaciones y sigan resolviendo muchos de los asuntos que han frenado avances previos en el acuerdo.

Asimismo la propuesta contempla la reapertura del estrecho de Ormuz y la suspensión de ataques en toda la región, incluidos los de milicias respaldadas por Irán en Irak contra los países árabes del Golfo Pérsico y Jordania.

Estados Unidos, a cambio, pondrá fin a su bloqueo naval sobre Irán y permitirá que Teherán exporte su petróleo, tal como se establece en el acuerdo tentativo de alto el fuego, agregó.

Además Trump dijo que Israel se suma a su compromiso de poner fin a la guerra mediante la implementación del acuerdo de alto el fuego. Israel no comentó públicamente el anuncio. Asimismo fue el pasado jueves que trascendió que Hamás aceptó el acuerdo de desarme en Gaza.

Washington y Teherán firmaron el pasado 17 de junio un marco de entendimiento para poner fin a la guerra que Israel y Estados Unidos iniciaron el pasado 28 de febrero y que permitió reabrir el estrecho de Ormuz y comenzar un plazo de dos meses de negociación para alcanzar un acuerdo nuclear definitivo.

Sin embargo desde entonces se han repetido los ataques cruzados y Trump dio por terminado el marco de entendimiento mientras que Irán anunció de nuevo el bloqueo del paso marítimo por donde pasaba antes de la guerra el 20 % del comercio mundial de petróleo.

Durante las últimas semanas, la violencia aumentó en Oriente Medio con la muerte de soldados estadounidenses en ataques iraníes contra Jordania e Irak y la entrada de Arabia Saudí en el conflicto en un ataque conjunto con Estados Unidos contra milicias iraníes en Irak.

Además palestinos informan de un aumento en la magnitud de los ataques israelíes en todo el enclave, con al menos 12 personas muertas durante la noche y hasta la tarde del domingo. El ejército de Israel dijo que los ataques tuvieron como objetivo a milicianos.

Trump, que siempre mantuvo que las conversaciones continuaban con Teherán, no aclaró en el anuncio de hoy los términos que suponen las bases de este acuerdo, si se trata de una nueva hoja de ruta o la continuación de las negociaciones iniciadas.