Lula lanza su candidatura a la reelección en Brasil ante temores de injerencia extranjera

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    Lula lanza su candidatura a la reelección en Brasil ante temores de injerencia extranjera
    El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva habla ante sus simpatizantes durante la convención del Partido de los Trabajadores, donde fue confirmado como candidato presidencial del partido para las próximas elecciones en São Paulo, Brasil. AP

’Vamos a tener que ser mucho más audaces para cambiar muchas cosas en este país’, expresó

SAO PAULO.-En lo que probablemente sea su último intento de reelección, el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva fue confirmado el domingo como candidato del Partido de los Trabajadores, mientras el líder de 80 años enfrenta una presión creciente de dirigentes extranjeros de cara a las elecciones de octubre. Será su séptima contienda por el cargo más alto.

El rival de Lula, el senador Flávio Bolsonaro, ha contado con el apoyo abierto de integrantes del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del presidente de Argentina, Javier Milei, y del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

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El presidente de Brasil afirmó en la convención de su partido que quiere impulsar la industria de defensa de su país, proteger sus minerales raros y sostuvo que “ningún chino, ningún estadounidense, ningún francés tocará” esos recursos sin respetar la soberanía de la nación sudamericana.

Otros miembros de su partido destacaron el riesgo de una intervención extranjera en las elecciones de Brasil, señalando a Trump y a Milei.

Sin embargo, Edinho Silva, presidente del Partido de los Trabajadores, afirmó durante la convención del domingo que “esta elección en Brasil determina el futuro de América Latina”. Argentina, Paraguay, Chile, Perú, Ecuador y Colombia han elegido recientemente a presidentes inspirados en Trump.

El padre de Flávio Bolsonaro, el expresidente Jair Bolsonaro, fue aliado de Trump, pero ahora cumple una condena de 27 años bajo arresto domiciliario por un intento de golpe de Estado.

Lula ha logrado atraer a partidos de centro alejándolos de su adversario de derecha y llega a la convención de su partido con una popularidad en las encuestas más alta que hace seis meses.

Su campaña está impulsando específicamente un cambio al sistema de impuesto sobre la renta de Brasil que cobra menos a las personas de bajos ingresos y un programa de condonación de deudas que rápidamente se ha vuelto muy popular.

Políticos del Partido de los Trabajadores han manifestado preocupación por amenazas patrocinadas desde el extranjero, como campañas coordinadas de bots automatizados y manipulación en redes sociales diseñadas para influir en los votantes y socavar la confianza en el sistema de votación electrónica de Brasil.

Lula dijo el miércoles en la convención del partido que no quiere a Trump como enemigo.

El vicepresidente Geraldo Alckmin, quien volverá a postularse junto a Lula, dijo el domingo que el sistema de votación electrónica de Brasil “es tan bueno que no le quita votos a argentinos y estadounidenses”, en referencia a Milei y Trump.

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