Bernadette Greene-Placentia, candidata al Congreso en Arizona dice que fue agredida sexualmente

PHOENIX- Una candidata al Congreso por Arizona afirma que este verano quedó inconsciente por un golpe y fue agredida sexualmente mientras reparaba carteles de campaña durante la noche. Bernadette Greene-Placentia contó a los investigadores que dos hombres la violaron y que, en un momento dado, dio patadas para intentar defenderse. Según los reportes policiales, manifestó que sintió el peso de uno de sus agresores sobre su cuerpo y que tenía moretones en los brazos por haber sido inmovilizada, un chichón en la cabeza y otras lesiones. “Sabía que me habían dejado inconsciente”, dijo Greene-Placentia a The Associated Press el miércoles.

Greene-Placentia, de 52 años, es demócrata y desafía al actual diputado, el republicano Abe Hamadeh, por el escaño del 8º Distrito Congresional, que representa partes del área metropolitana de Phoenix tradicionalmente republicanas. Afirmó que, días después de la agresión, le contó a su esposo y a su equipo de campaña lo ocurrido a mediados de agosto en Sun City. El diario Phoenix New Times fue el primero en reportarlo. Greene-Placentia dijo a la AP que le repugnaba que dos hombres tomaran control de su cuerpo y que ella no pudiera hacer nada al respecto. Explicó que decidió hacer público lo ocurrido cuando se dio cuenta de que les decía a los votantes que abogaría por ellos cuando no se estaba defendiendo a sí misma. “Lo que he aprendido es ahora que tengo mucha más empatía y comprendo mejor por qué tantas mujeres no denuncian”, manifestó. “Y espero poder alentarlas”. Aunque señaló que no podía recordar muchos detalles de la agresión del 14 de agosto, como el lugar exacto donde ocurrió o la descripción de los hombres, comentó que uno llevaba botas negras y tenía los pies pequeños. En su declaración a los investigadores dijo que uno usó un término grosero para referirse a ella, y cree que hizo alusión a su partido político.

Afirmó que no sabe si el ataque tuvo motivación política, si la siguieron hasta allí o si fue un delito de oportunidad cometido por agresores que vieron a una mujer en un estacionamiento. “Ojalá lo supiera”, dijo. El departamento de policía del condado de Maricopa declinó hacer comentarios sobre su investigación. Su rival en las urnas, Hamadeh, señaló en un comunicado que “He leído la inquietante historia y pido a las autoridades que investiguen a fondo estas graves acusaciones, incluida la búsqueda de todas las grabaciones de cámaras posibles del momento y el lugar, a fin de procesar el delito con todo el peso de la ley”. “Ningún estadounidense debería convertirse en víctima de un delito en su propia comunidad”, añadió. Greene-Placentia trabajó como camionera de larga distancia antes de dirigir una pequeña empresa de transportes, según su campaña.

En una publicación en redes sociales en la que apoyaba la candidatura del demócrata Pete Buttigieg a la presidencia en 2020, Greene-Placentia se describió como exrepublicana y “nunca trumpista”, y dijo que votó por el Partido Libertario en 2016. Más tarde, Greene-Placentia se involucró más en la política demócrata de Arizona. Contó que a menudo colocaba y reparaba los carteles de campaña durante la noche porque hacía menos calor que en los abrasadores días de verano y había menos tráfico. El tesorero del Partido Demócrata de Arizona, Greg Freeman, dijo que recibió una llamada de Greene-Placentia —una amiga que dirigió su campaña de 2024 para el cargo de tasador del condado— la mañana del 17 de agosto. Le contó que había sido agredida sexualmente por dos hombres y pudo notar que no estaba lista para acudir a la policía ni para hacerlo público, añadió. “Obviamente lo estaba procesando por teléfono”, relató Freeman. “Estaba en shock. Estaba horrorizada por lo que pasó”. Greene-Placentia dijo que desearía haber llamado a la policía de inmediato y haber ido al hospital. Tras el ataque, se dio varias duchas y lavó la ropa que llevaba puesta, según los reportes policiales. La vergüenza y la ira le dificultaron dar el paso, explicó. Denunció el ataque ante la policía a finales de agosto. En una entrevista con la AP, Greene-Placentia se quebró al explicar que ha tenido que aceptar la posición de vulnerabilidad en la que la dejó la agresión. “Siempre me he considerado una persona muy fuerte, y odio que alguien haya usado su fuerza física para arrebatarme eso”, manifestó. The Associated Press no suele identificar a personas que dicen ser víctimas de agresión sexual a menos que den su consentimiento, como ha hecho Greene-Placentia.