Esgrimen los republicanos el tema del crimen para criticar a demócratas con la mirada puesta en las elecciones

WASHINGTON- Un mensaje advierte sobre supuestos planes demócratas para retirar fondos a la policía. Los actos de campaña cuentan con sindicatos policiales y retórica encendida sobre la ley y el orden. Los discursos hacen alarde de una delincuencia violenta en mínimos históricos. Los republicanos se están centrando en el desorden público, la inmigración ilegal y la delincuencia violenta en las campañas de mitad de mandato en todo el país, mientras los votantes se desencantan con la gestión de su partido sobre el costo de vida y la guerra con Irán.

Los demócratas han intentado contrarrestar los ataques reclutando candidatos con experiencia en las fuerzas del orden y subrayando sus propios planes contra el crimen, pero los republicanos creen que es una oportunidad poco común para pasar a la ofensiva en un año por lo demás complicado. “¿Saben que ahora mismo tenemos la tasa de delincuencia violenta más baja en 126 años en Estados Unidos? Porque enfatizamos el estado de derecho”, declaró el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, recientemente ante un público en la Universidad Estatal de Luisiana. Las tasas de criminalidad en realidad han tendido a la baja desde la década de 1990, con un breve repunte durante la pandemia de COVID. “Tenemos la frontera más segura que hemos tenido en el último medio siglo”. El presidente Donald Trump volvió al tema la noche del lunes en Nebraska, al advertir sobre cómo era el país antes de que él regresara a la Casa Blanca. “Teníamos una frontera por la que entraba gente a raudales, un crimen como nadie había visto”, afirmó.

Los republicanos dicen que los demócratas “retirarán fondos a la policía” En Georgia, Michigan, Nevada, Texas y Wisconsin, candidatos republicanos a gobernador han atacado a sus rivales demócratas por ser débiles frente al crimen o han advertido que podrían recortar la financiación policial. El gobernador de Texas, Greg Abbott, por ejemplo, ha arremetido contra la candidata demócrata y legisladora estatal Gina Hinojosa por no respaldar una legislación que obligaría a los jueces a negar la libertad bajo fianza a inmigrantes acusados de un delito violento.

Hinojosa ha hecho campaña destacando su trayectoria como abogada de derechos civiles y ha criticado las políticas de Abbott sobre delincuencia por considerar que vulneran las libertades civiles. Rick Jackson, un multimillonario ejecutivo del sector sanitario que se postula en Georgia, ha atacado repetidamente a su oponente demócrata Keisha Lance Bottoms por su gestión como alcaldesa de Atlanta. “Crecí en el tipo de vecindario que Keisha Lance Bottoms abandonó”, indicó Jackson en un mitin de campaña en verano. “Sé quién sale perjudicado cuando los políticos retiran fondos a la policía”. En una entrevista con la emisora de Atlanta 11Alive, Bottoms subrayó que su administración otorgó aumentos salariales a policías y bomberos, y señaló que pidió un incremento de la financiación federal para la seguridad pública durante su etapa como alcaldesa. LAS ADVERTENCIAS SOBRE EL CRIMEN IMPREGNAN LAS CONTIENDAS AL CONGRESO Es una historia similar en las contiendas por la Cámara de Representantes.

En el primer distrito congresional de Virginia, el legislador Rob Wittman ha atacado a su oponente demócrata, la fiscal Shannon Taylor, por su supuesto historial “blando con el crimen”. En el distrito 10 de Michigan, el republicano Michael Bouchard se postula destacando su servicio como capitán del Ejército y como hijo de un jefe policial. Ha afirmado que su oponente demócrata, la exfiscal Christina Hines, respalda “políticas ‘woke’, blandas con el crimen y socialistas”. En el distrito 8 de Colorado, el legislador Gabe Evans presume de su etapa como agente de policía frente al aspirante demócrata Manny Rutinel. Y en el distrito 3 de Wisconsin, el legislador Derrick Van Orden espera ganar una tercera contienda contra la candidata demócrata Rebecca Cooke retratándola como una comunista que quiere retirar fondos a la policía.