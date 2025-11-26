‘Black Friday’ no evitará una caída de hasta el 9% de las ventas de autos en EU

/ 26 noviembre 2025
    ‘Black Friday’ no evitará una caída de hasta el 9% de las ventas de autos en EU
    El aumento de los precios provocado por los aranceles de Trump está afectando de forma negativa a las clásicas ofertas de ‘Black Friday’, el viernes que sigue al Día de Acción de Gracias. FOTO: EPECIAL.

Se atribuye la situación a la cancelación de los créditos fiscales por la Administración del presidente Donald Trump

WASHINGTON.- Ante la desaparición de los créditos fiscales de los automóviles eléctrico, las ofertas del ‘Black Friday’ no podrán rescatar la caída en noviembre de las ventas de automóviles nuevos en Estados Unidos.

De acuerdo a la firma Cox Automotive las ventas se situarán en un millón 270 mil vehículos en este mes; un 7.8% menos que en noviembre de 2024 y un 1% menos que en octubre de este año. Por su parte, J.D. Power cifró las ventas en noviembre en un millón 255 mil 900 unidades, un 8.86% menos que en 2024.

El analista de Cox Automotive, Charlie Chesbrough, explicó que la fuerte caída en noviembre es fruto de la desaparición de los créditos fiscales de los automóviles eléctricos.

Además destacó que los seis primeros meses de 2025, la demanda fue superior a lo esperado por las prisas de los consumidores por evitar la subida de los precios que provocarían la entrada en vigor de los aranceles impuestos por Trump a las importaciones.

“Ahora, con más productos sujetos a aranceles sustituyendo el inventario existente sin aranceles, los precios están subiendo, lo que lleva a una ralentización de las ventas que podría prolongarse durante el resto del año y hasta el próximo”, añadió.

En declaraciones a CNBC, el analista de Edmunds.com, Joseph Yoon, afirmó que las ofertas este año no son tan generosas como en el pasado, por lo que “muchos compradores van a estar un poco desencantados”.

En ese sentido, Edmunds.com calculó que el precio medio de un vehículo nuevo en EU se situó en 51 mil 345 dólares en octubre, un 3.9% más que hace un año, aunque una vez contabilizados los descuentos que los fabricantes ofrecen, la cifra real es 49 mil 150 dólares. Mientras que en el mes de diciembre de 2019, la cifra era 38 mil 669 dólares.

La firma también destacó que, aunque las cuotas mensuales en las ventas a plazos se han mantenido estables, esto solo ha sido posible porque los consumidores están asumiendo préstamos de hasta ocho años, mismos que duplican el interés pagado en comparación con los créditos a cuatro años.

