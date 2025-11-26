Incendio en Hong Kong arrasa con complejo residencial: se estiman 36 muertos y 279 extraviados

Internacional
/ 26 noviembre 2025
    Incendio en Hong Kong arrasa con complejo residencial: se estiman 36 muertos y 279 extraviados
    Hay al menos 36 muertos, aproximadamente 279 extraviados y 29 hospitalizados, derivado de un incendio en un complejo residencial de 8 torres, ubicado en el distrito de Tai Po, en Hong Kong. FOTO: LEUNG MAN HEI | EFE

Datos oficiales indican que la gran mayoría de los residentes en el complejo son adultos mayores y que las llamas se expandieron por la presencia de poliestireno en los edificios

John Lee, jefe del Ejecutivo de Hong Kong, informó que hay al menos 36 muertos, aproximadamente 279 extraviados y 29 hospitalizados, de los cuales 7 son de gravedad, derivado de un incendio en un complejo residencial de 8 torres, ubicado en el distrito de Tai Po.

A las 14:00 horas (tiempo México) del 26 de noviembre, el Departamento de Servicios de Bomberos desconoce un estimado de personas afectadas por esta catástrofe.

TE PUEDE INTERESAR: Israel devuelve 15 cuerpos más de palestinos; primera fase de tregua se acerca a su fin

De acuerdo con los datos que proporcionó la agencia Reuters, los edificios están compuestos por aproximadamente 2 mil apartamentos repartidos en ocho bloques, albergando a unos 2 mil residentes, de los cuales, una gran mayoría son adultos mayores.

ESE FUE EL ORIGEN DEL INCENDIO EN HONG KONG; DETERMINAN QUE POLIESTIRENO AUMENTÓ LAS LLAMAS

Según los reportes de medios de comunicación, el origen del incendio se atribuye a andamios de bambú que estaban instalados en el exterior de varios pisos.

En un inicio, las llamas fueron catalogadas como alarma de nivel 1. Sin embargo, éstas se escalaron rápidamente a nivel 4, alrededor de las 15:34 horas locales.

$!FOTO: LEUNG MAN HEI | EFE
FOTO: LEUNG MAN HEI | EFE

Andy Yeung Yanki, director del servicio de bomberos, indicó que la presencia de poliestireno expandido, un material que se usa para el aislamiento térmico, aumentó la gravedad del siniestro, ya que facilitó que las llamas se extendieran entre los bloques.

BOMBEROS COMIENZAN A CONTROLAR EL INCENDIO

En una conferencia de prensa, John Lee indicó que las llamas comienzan a estar “gradualmente bajo control”. Para ello, se desplegaron más de 140 camiones de bomberos, 800 elementos y paramédicos.

Asimismo, se hizo uso de drones para apoyar en las tareas de extinción del fuego que alcanzó a 7 de los 8 edificios de Wang Fuk Court.

Entre las primeras cifras de los fallecidos, se confirmó el deceso de un bombero, identificado como Ho Wai-ho de 37 años de edad, tras las maniobras de rescate. Fue encontrado inconsciente en la escena a los 30 minutos de haber perdido contacto con él.

$!FOTO: LEUNG MAN HEI | EFE
FOTO: LEUNG MAN HEI | EFE

RESIDENTES DENUNCIAN QUE ALARMAS CONTRA INCENDIOS NO FUNCIONARON

BBC News destacó que residentes del complejo describieron no haber escuchado las alarmas contra incendios, además de que los ascensores dejaron de funcionar, por lo que hubo un retraso y dificultades considerables para huir de las llamas.

TE PUEDE INTERESAR: Putin desafía a Trump e insiste en que no ha hecho ninguna concesión para poner fin a la guerra

Elementos de seguridad evacuaron las zonas aledañas, cerraron carreteras cercanas para evitar un riesgo mayor al resto de la población y abrieron refugios temporales.

TESTIMONIOS

La agencia Reuters expuso varias declaraciones obtenidas de residentes del complejo siniestrado, entre ellas destaca la de un masculino de apellido Wong de 71 años de edad, quien rompió a llorar gritando que su esposa continuaba encerrada.

Mientras que Harry Cheung de 66 años, aseguró haber escuchado un “ruido muy fuerte hacia las 14:45 horas [...] Ahora mismo, no sé ni cómo me siento. Solo pienso dónde voy a dormir esta noche”.

“No es que podamos movernos a ningún sitio [...] solo tenemos que afrontar la realidad”, dijo finalmente Chan, de 68 años de edad.

(Con información de medios)

Temas


Bomberos
incendios

Localizaciones


Hong Kong

true

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Claudia Sheinbaum añadió que las consideraciones de carácter político deben posponerse ante una circunstancia de esta naturaleza.

Sheinbaum frena a Noroña por declaraciones sobre la viuda del alcalde de Uruapan
La obra musical busca preservar el legado de Blanca y su compromiso con la justicia y la búsqueda de desaparecidos.

Saltillo: homenajean la labor social de Blanca Isabel Martínez Bustos con composición musical (video)
Un tribunal en Tailandia emitió una orden de arresto contra Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, por el presunto delito de fraude.

Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, enfrenta el delito de fraude en Tailandia
Las redes sociales han estallado, luego de que en la cuenta oficial de la inolvidable Jenni Rivera se completaran los pétalos de la famosa flor amarilla

Jenni Rivera regresaría con nueva canción: fans avivan rumores tras publicación en Instagram
La Presidenta advirtió que se ha intentado vincular el caso penal del dueño del certamen con el logro de la joven mexicana.

Sheinbaum se pronuncia por acusaciones contra dueño de Miss Universo
El cierre anunciado por Costco para el 27 de noviembre generó dudas entre los socios.

¿Cierre masivo de Costco aplicará en México?... esto es lo que sabemos
Primer capítulo de una rivalidad intensa: Chivas y Cruz Azul buscan ventaja en la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025.

Chivas vs Cruz Azul: duelo vibrante en la Ida de Cuartos de Final del Apertura 2025
La Pensión Vitalicia del IMSS es una modalidad garantizada por una aseguradora que te brinda un pago mensual de por vida.

¿Qué es la Pensión Vitalicia del IMSS?... cómo acceder a una pensión segura y sin riesgo de quedarte sin dinero en 2025