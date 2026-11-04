Bobby Pulido consigue escaño en Texas; salta del regional mexicano al Congreso

El intérprete, conocido por su trayectoria dentro de la música regional mexicana y por éxitos como Desvelado, se suma así a la vida pública de Estados Unidos, en un cambio de escenario que lo lleva de los escenarios musicales a la actividad política.

El cantante Bobby Pulido da un giro a su trayectoria profesional al conseguir un escaño en el Congreso de Texas , luego de incursionar en la política estadounidense y competir por un puesto de representación legislativa.

La victoria se produjo en las elecciones del 3 de noviembre de 2026, en las que Pulido derrotó a la republicana Mónica De La Cruz, quien buscaba la reelección. Con este resultado, el Partido Demócrata recupera el distrito 15 de Texas, una circunscripción del sur del estado con una importante población latina.

Uno de los aspectos que marcó su candidatura fue su perfil político. Aunque compitió por el Partido Demócrata, Pulido se definió como un «demócrata conservador», con posturas conservadoras en asuntos como la religión y el derecho a portar armas.

Antes de dedicarse a la música, el cantante estudió Ciencias Políticas, una formación que, según ha explicado, estuvo vinculada con su interés por el servicio público.

Durante su campaña sostuvo que buscaba representar a las comunidades del sur de Texas y recuperar la confianza de los votantes latinos.

Pulido, originario de Edinburg, Texas, alcanzó popularidad en la música tejana durante la década de 1990 con canciones como Desvelado.

Su trayectoria de casi tres décadas lo convirtió en uno de los referentes del género y le permitió obtener reconocimientos, entre ellos dos premios Grammy Latinos, de acuerdo con los perfiles publicados sobre su carrera.

Su llegada al Congreso representa el cierre de una etapa artística y el comienzo de otra en la política estadounidense.

El cantante, que anunció su retiro de los escenarios para buscar un cargo público, ahora tendrá que trasladar su experiencia y sus propuestas al terreno legislativo.

De «Desvelado» a la Cámara de Representantes, Bobby Pulido protagoniza una de las historias más llamativas de las elecciones de 2026 en Texas: la de un artista que decidió cambiar los escenarios por la representación política.