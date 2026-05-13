Brote de vómitos y diarrea en otro crucero alerta a las autoridades sanitarias francesas

¿Los cruceros se volvieron puntos de infección? El 13 de mayo se reportó, por parte de las autoridades sanitarias francesas, un brote de gastroenteritis en el crucero Ambition, atracado en Burdeos.

El crucero había desembarcado, previamente, en los puertos de las islas Shetland, Belfast, Liverpool y Brest.

Se registró que el crucero lleva a bordo un aproximado de 1,700 personas, las cuales han sido puestas en confinamiento por el brote. La Agencia Regional de Salud de Nueva Aquitania informó que las personas sin síntomas podrán abandonar el barco de manera inmediata.

‘Se trata efectivamente de un episodio de gastroenteritis de origen viral, lo que conlleva el levantamiento de la prohibición de desembarco para quienes no presentan síntomas y el mantenimiento del aislamiento', detalló la agencia.

Se colaboró en que este brote no tiene relación con el hantavirus del crucero MV Hondius, el cual partió desde Argentina. Sin embargo, se destacó que una persona, de 90 años, ya falleció a causa del brote de gastroenteritis.