Brote de vómitos y diarrea en otro crucero alerta a las autoridades sanitarias francesas

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    Brote de vómitos y diarrea en otro crucero alerta a las autoridades sanitarias francesas
    Brote de gastroenteritis en crucero en Francia Vanguardia

Las epidemias, pandemias y brotes de enfermedades se han vuelto tendencia en redes sociales por el reciente caso del hantavirus y lo ocurrido en el 2020 por el COVID-19

¿Los cruceros se volvieron puntos de infección? El 13 de mayo se reportó, por parte de las autoridades sanitarias francesas, un brote de gastroenteritis en el crucero Ambition, atracado en Burdeos.

El crucero había desembarcado, previamente, en los puertos de las islas Shetland, Belfast, Liverpool y Brest.

Se registró que el crucero lleva a bordo un aproximado de 1,700 personas, las cuales han sido puestas en confinamiento por el brote. La Agencia Regional de Salud de Nueva Aquitania informó que las personas sin síntomas podrán abandonar el barco de manera inmediata.

Se trata efectivamente de un episodio de gastroenteritis de origen viral, lo que conlleva el levantamiento de la prohibición de desembarco para quienes no presentan síntomas y el mantenimiento del aislamiento', detalló la agencia.

Se colaboró en que este brote no tiene relación con el hantavirus del crucero MV Hondius, el cual partió desde Argentina. Sin embargo, se destacó que una persona, de 90 años, ya falleció a causa del brote de gastroenteritis.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/el-ultimo-brote-de-hantavirus-devasto-un-pueblo-entero-asi-fue-como-argentina-finalmente-lo-detuvo-IH20639742

De las 1,700 personas, 50 ya mostraron síntomas de diarrea y vómitos. El brote alertó a las autoridades francesas y comenzaron a resguardar el sitio para detectar el origen de la infección y propagación en el crucero.

A causa de la noticia del hantavirus, creadores de contenido, en diversas plataformas de entretenimiento como TikTok, Instagram, YouTube Shorts y Facebook, han grabado videos de humor en relación a vivir otra pandemia, como la que ocurrió en el 2020 por el COVID-19. Sin embargo, autoridades de la OMS han declarado que el hantavirus no tiene las mismas propiedades de esparcimiento que la previa enfermedad.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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