Busca Nvidia demostrar que la inteligencia artificial fomentará creación de empleos

SHERMAN- La empresa de Jensen Huang, Nvidia, fabrica los chips informáticos que desataron la revolución de la inteligencia artificial. Ahora apuesta a que el auge de esa tecnología reactivará la manufactura en Estados Unidos, superando los límites sobre la ciencia y la sociedad. Esa posibilidad podría depender de la colocación de la primera piedra de una fábrica a una hora al norte de Dallas.

Nvidia presentará formalmente el martes planes para una mejora importante de su infraestructura de IA como parte de su alianza de 2 mil millones de dólares con el propietario de la fábrica, Coherent. La planta producirá el material para un láser que transmitirá datos entre chips informáticos, lo que permitirá que esos chips funcionen como un solo sistema con más potencia, velocidad y eficiencia, según ejecutivos que hablaron sobre la tecnología antes del anuncio público. “Las fábricas de IA son la infraestructura de la nueva revolución industrial”, declaró Huang en un comunicado. La fábrica representa una prueba fundamental de si, como cree Huang, la IA será una fuente de creación de empleo en lugar de una tecnología que sustituya a los trabajadores, a medida que se vuelve posible escribir software, analizar una hoja de cálculo, operar una línea de ensamblaje o incluso conducir un automóvil sin mucho esfuerzo humano. Huang ha dirigido Nvidia mientras se convertía en la empresa más valiosa del mundo, con un valor aproximado de 5 billones de dólares, hasta un punto en el que mira más allá de los chips para desarrollar sistemas completos de IA. Las empresas que podrían depender de esos sistemas para desarrollar modelos de IA podrían pronto sumarse al círculo privilegiado de las que tienen una valoración superior a 1 billón de dólares. La forma en que se distribuye esa riqueza y las consecuencias de la tecnología han derivado en debates fundamentales sobre cómo está constituida la sociedad estadounidense. La IA impulsa avances académicos y crea la promesa de un rápido crecimiento económico. Pero, aunque sus acciones se han disparado en la bolsa, hay votantes preocupados por su consumo de electricidad, la pérdida de empleos y los nuevos riesgos para la seguridad nacional. UN ENFOQUE CAMBIANTE SOBRE LA IA La administración del presidente Donald Trump, que previamente favorecía dar poca regulación a la inteligencia artificial, ahora ha empezado a dar marcha atrás. Impuso controles de exportación sobre los modelos más recientes de Anthropic, lo que llevó a la compañía el viernes a cerrar todo acceso público a esos modelos por preocupaciones de seguridad.

Trump firmó una orden para que los nuevos modelos de IA sean evaluados voluntariamente por el gobierno. También ha mencionado la posibilidad de que el gobierno posea una participación en las empresas para que el público pueda beneficiarse de la ganancia, aunque eso difuminaría las fronteras entre los sectores público y privado. Aun así, Trump depende del auge de la IA para impulsar el crecimiento económico, promover futuras ganancias en manufactura y construcción, y llevar el mercado bursátil a nuevas alturas. Ha insistido en que Huang lo acompañe en viajes al extranjero: en su reciente visita a China, el Air Force One fue primero a recoger al empresario en Alaska.

Trump ha calificado a Huang de “inteligente”, “amigo” e “increíble”. Si bien antes pensó en dividir Nvidia, ahora admite que Huang es alguien a quien necesita como aliado. “Estamos orgullosos de tenerte en nuestro país”, dijo Trump al inmigrante taiwanés el año pasado. LA EXPANSIÓN DE LA IA CREA EMPLEOS La fábrica de Coherent en Sherman, Texas, que incluye a Nvidia como un cliente importante, se apoyó en respaldo gubernamental bipartidista. La administración Biden aprobó 33 millones de dólares de apoyo de la Ley CHIPS y Ciencia para ayudar a financiar su expansión, mientras que la administración Trump aportó otros 17 millones para ayudar a garantizar que una parte clave de la infraestructura de IA se fabrique a nivel nacional. Incluidos los trabajadores de la construcción, Coherent calcula que la fábrica creará mil empleos, con unos 550 de ellos en funciones de manufactura avanzada, ingeniería y puestos técnicos. La ampliación de la planta incrementará la producción de fosfuro de indio, que se utiliza para fabricar un láser con una intensidad óptica comparable a la de la superficie del Sol. Cada segundo, la luz pulsa cientos de miles de millones de veces a través de una pajilla de fibra de vidrio del ancho de un cabello humano. Eso permite que los chips informáticos de Nvidia compartan información y se sincronicen en un solo sistema en lo que Huang ha denominado “fábricas de IA”. El consumo de energía se reduciría hasta en un 50%, lo que permitiría que los cálculos se realicen más rápido y a un precio drásticamente menor. La perspectiva de reducir el costo de los tokens, el término de la industria para el uso de IA, facilitaría que esa tecnología amplíe su alcance y sus capacidades.