Caída histórica: Alphabet, empresa matriz de Google, se desplomó un 12.1%
El efectivo disponible que le queda a la matriz de Google cayó de -2 mil 700 a -9 mil 070 mdd; además, los gastos de capital siguen en aumento por encima de los 190 mil mdd
Las acciones de la empresa matriz de Google, Alphabet, rompieron la barrera de los $300 dólares este 29 de octubre de 2026 y cotizan en el rango de los $282 a $285 dólares, marcando uno de los peores días post-resultados en la historia de la compañía.
La información de que Alphabet tiene un flujo deficitario de caja libre de -9 mil 070 millones de dólares (mdd), —una cifra drásticamente peor que los 2 mil 700 millones negativos que proyectaban los analistas— afectó sus valoraciones de mercado lo que provocó un “castigo” por parte de los inversionistas por este masivo consumo de efectivo.
Otro factor de esta caída de las acciones de Alphabet fue la baja de 12% (frente al 17% del trimestre anterior) de los ingresos por publicidad en búsquedas de Google, lo que generó un fallo de unos mil 500 millones de dólares frente a las estimaciones, lo cual preocupa enormemente ya que este segmento financia el resto del negocio.
Asimismo, Alphabet reportó un beneficio por acción (BPA) decepcionante, pues el BPA se ubicó en 2.12 dólares, quedando muy por debajo del consenso de Wall Street que esperaba cerca de $3.01 dólares por acción.
Aunado a lo anterior, los inversores están perdiendo la paciencia con los gastos de capital (Capex) destinados a infraestructura de IA. La empresa mantuvo su enorme previsión de gasto de entre 195 mil y 205 mil millones de dólares para este año y la directora financiera, Anat Ashkenazi, ya advirtió que aumentará significativamente de cara a 2027.